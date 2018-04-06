Принятые меры позволили снизить риск проникновения в Россию террористов — Путин

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Москва, 6 апреля. Принятые российскими властями меры по укреплению границы позволили снизить риск проникновения в Россию террористов из-за рубежа. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании Совета безопасности РФ.

«В целом принятые меры позволили стабилизировать обстановку в приграничных районах, снизить риск проникновения на нашу территорию международных террористов, экстремистов, повысить эффективность борьбы с трансграничной преступностью», — отметил он.

В то же время, подчеркнул российский лидер, ситуация в пограничной сфере меняется быстро, в результате чего у правительства и правоохранительных органов появляются новые задачи.

Ранее Путин заявил, что российская граница должна эффективно охраняться, учитывая современные угрозы. Он напомнил, что действующие сегодня основы пограничной политики были приняты в 1996 году и нуждаются в актуализации.

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