В Европарламенте объяснили, при каком условии выделят Украине €1 млрд

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Брюссель, 6 апреля. Глава делегации комитета Европарламента по иностранным делам Лайма Андрикене объяснила, при каком условии Евросоюз предоставит Украине микрофинансовую помощь в размере 1 млрд евро.

Киеву необходимо продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией, подчеркнула она.

«Борьба с коррупцией является путем к открытию дверей для иностранных инвесторов, которые нуждаются в надежной бизнес-среде», — цитируют слова чиновницы украинские СМИ.

По словам Андрикене, ЕС также хочет увидеть отмену электронного декларирования для активистов гражданского общества и прогресс в судебной реформе.

Напомним, что Еврокомиссия одобрила предложение о предоставлении новой микрофинансовой помощи Украине.

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