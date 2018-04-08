Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
Политика в России: Итоги за неделю
Происшествия
Телефонный террорист «заминировал» детский сад в Петрозаводске
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Политика в России: Итоги за неделю

    13:01  8 Апреля 2018
    53

    Российские политики на этой неделе не сидели «сложа руки». О заявлениях, законодательных инициативах и встречах, проведенных виднейшими представителями политических сил нашего государства, расскажем в нашей постоянной рубрике «Политика России: Итоги за неделю».

    В начале недели президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Турцию. После церемонии официальной встречи глава российского государства вместе со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом дали старт началу строительства атомной электростанции «Аккую».

    АЭС с четырьмя энергоблоками будет построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция подписали ещё в мае 2010 года. В настоящее время проект полностью финансируется российской стороной.

    Затем под председательством Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоялось седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Обсуждались состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, реализация совместных стратегических проектов, в частности, в области энергетики, а также актуальная региональная и международная тематика, включая совместную борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии. В завершении заседания состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов. По итогам встречи президенты двух стран дали совместную пресс-конференцию.

    Во второй рабочий день визита Владимир Путин принял участие в трехсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Президенты России, Турции и Ирана достигли важных договоренностей, которые нашли отражение в принятом по итогам встречи совместном заявлении. В конце заседания Владимир Путин поблагодарил Реджепа Эрдогана за организацию. По его оценке, «официальный визит был весьма успешным», а трехсторонний саммит — «содержательным и результативным».

    Политика в России: Итоги за неделюМинистр здравоохранения Вероника Скворцова вступила в дискуссию с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко об обязательном медицинском страховании. Спикер Совфеда назвала страховые медицинские организации «прокладками» по перекачиванию средств граждан, и предложила направлять финансирование на лечение россиян напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд ОМС. Саму систему страхования Матвиенко посоветовала сделать добровольной. На этот выпад весьма оперативно ответил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, а затем, на итоговой коллегии Минздрава России, Вероника Скворцова отметила, что страховым медицинским организациям — быть. По ее словам, именно они должны стать защитниками главного права каждого человека на сохранение здоровья.

    В тоже время в Совет Федерации внесено предложение о создании в России единого министерства по делам семьи. Ведомство призвано объединить функции различных организаций, занимающихся семейной и демографической политикой. Соответствующий проект разработал Национальный родительский комитет. Единое министерство сможет заниматься вопросами материальной поддержки малоимущих семей, правовым регулированием, взаимодействием с образовательными и медицинскими учреждениями, а также органами опеки и попечительства, а главное, способствовать формированию позитивного образа семьи.

    В Госдуме планируют внести новые изменения в закон «О прокуратуре». Полгода назад законопроект уже претерпел изменения: депутаты установили пятилетний срок пребывания на должности для прокуроров районов и субъектов федерации. В документе указано, что в порядке исключения прокуроры могут продлить контракт еще на пять лет, но затем все равно обязаны занять аналогичный пост в другом регионе, либо перейти на работу с понижением в должности. В Госдуме отметили, что зачастую подобный порядок нарушается, и прокуроры работают на одном месте больше положенного срока. В связи с этим возникла необходимость устранить пробел в законодательстве.

    Политика в России: Итоги за неделю

    Глава комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко заявил о необходимости отказаться в России от труда мигрантов. По его словам, дешевая и доступная иностранная рабочая сила нарушает рынок трудовых ресурсов. Из-за привлечения мигрантов, жители регионов России не могут найти работу низкой квалификации.

    А вот Владимир Жириновский напугал комиссию Международного бюро выставок. В Государственной Думе прошла встреча с комиссией, которая проверяет готовность Екатеринбурга принять ЭКСПО-2025. И лидер ЛДПР заявил, что проводить выставку где-либо кроме уральской столицы опасно. Он отметил, что в Дубае «отдыхают боевики с Ближнего Востока»; в японской Осаке может случиться землетрясение; а рядом с Баку уже 30 лет полыхает межнациональный конфликт в Карабахе, и до других «сложных» территорий Ближнего Востока рукой подать.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #мигранты #скворцова #матвиенко #жириновский #омс #трехсторонний саммит
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Фан-тв Все
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: Минобороны РФ опровергло сообщения о химатаке в Восточной Гуте

      10:52 8 Апреля 2018 2109
      Читать
      8:46
      Сегодня

      Нурмагомедов победил Яквинту и стал первым российским чемпионом в истории UFC
      7:02
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» заблокирован на украинском пропускном пункте

      2:18
      Сегодня

      ВКС РФ получат три полковых комплекта С-400 в 2018 году
      0:39
      Сегодня

      В храмах Петербурга начались торжественные пасхальные богослужения
      0:14
      Сегодня

      Православные христиане отмечают Пасху Христову

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 4873

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      588

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      15396

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      577

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3552
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      9:22   8 Апреля 2018
      568
      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      1:43   8 Апреля 2018
      2201
      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      Путин выразил соболезнования Штайнмайеру и Меркель в связи с трагедией в Мюнстере

      22:02   7 Апреля 2018
      1711
      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере: трое погибли, десятки ранены

      18:01   7 Апреля 2018
      19462