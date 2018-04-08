Политика в России: Итоги за неделю

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Российские политики на этой неделе не сидели «сложа руки». О заявлениях, законодательных инициативах и встречах, проведенных виднейшими представителями политических сил нашего государства, расскажем в нашей постоянной рубрике «Политика России: Итоги за неделю».

В начале недели президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Турцию. После церемонии официальной встречи глава российского государства вместе со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом дали старт началу строительства атомной электростанции «Аккую».

АЭС с четырьмя энергоблоками будет построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция подписали ещё в мае 2010 года. В настоящее время проект полностью финансируется российской стороной.

Затем под председательством Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоялось седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Обсуждались состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, реализация совместных стратегических проектов, в частности, в области энергетики, а также актуальная региональная и международная тематика, включая совместную борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии. В завершении заседания состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов. По итогам встречи президенты двух стран дали совместную пресс-конференцию.

Во второй рабочий день визита Владимир Путин принял участие в трехсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Президенты России, Турции и Ирана достигли важных договоренностей, которые нашли отражение в принятом по итогам встречи совместном заявлении. В конце заседания Владимир Путин поблагодарил Реджепа Эрдогана за организацию. По его оценке, «официальный визит был весьма успешным», а трехсторонний саммит — «содержательным и результативным».

Министр здравоохранения Вероника Скворцова вступила в дискуссию с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко об обязательном медицинском страховании. Спикер Совфеда назвала страховые медицинские организации «прокладками» по перекачиванию средств граждан, и предложила направлять финансирование на лечение россиян напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд ОМС. Саму систему страхования Матвиенко посоветовала сделать добровольной. На этот выпад весьма оперативно ответил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, а затем, на итоговой коллегии Минздрава России, Вероника Скворцова отметила, что страховым медицинским организациям — быть. По ее словам, именно они должны стать защитниками главного права каждого человека на сохранение здоровья.

В тоже время в Совет Федерации внесено предложение о создании в России единого министерства по делам семьи. Ведомство призвано объединить функции различных организаций, занимающихся семейной и демографической политикой. Соответствующий проект разработал Национальный родительский комитет. Единое министерство сможет заниматься вопросами материальной поддержки малоимущих семей, правовым регулированием, взаимодействием с образовательными и медицинскими учреждениями, а также органами опеки и попечительства, а главное, способствовать формированию позитивного образа семьи.

В Госдуме планируют внести новые изменения в закон «О прокуратуре». Полгода назад законопроект уже претерпел изменения: депутаты установили пятилетний срок пребывания на должности для прокуроров районов и субъектов федерации. В документе указано, что в порядке исключения прокуроры могут продлить контракт еще на пять лет, но затем все равно обязаны занять аналогичный пост в другом регионе, либо перейти на работу с понижением в должности. В Госдуме отметили, что зачастую подобный порядок нарушается, и прокуроры работают на одном месте больше положенного срока. В связи с этим возникла необходимость устранить пробел в законодательстве.

Глава комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко заявил о необходимости отказаться в России от труда мигрантов. По его словам, дешевая и доступная иностранная рабочая сила нарушает рынок трудовых ресурсов. Из-за привлечения мигрантов, жители регионов России не могут найти работу низкой квалификации.

А вот Владимир Жириновский напугал комиссию Международного бюро выставок. В Государственной Думе прошла встреча с комиссией, которая проверяет готовность Екатеринбурга принять ЭКСПО-2025. И лидер ЛДПР заявил, что проводить выставку где-либо кроме уральской столицы опасно. Он отметил, что в Дубае «отдыхают боевики с Ближнего Востока»; в японской Осаке может случиться землетрясение; а рядом с Баку уже 30 лет полыхает межнациональный конфликт в Карабахе, и до других «сложных» территорий Ближнего Востока рукой подать.

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