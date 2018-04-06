Путин отметил медленные темпы строительства пунктов пропуска на границе РФ

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Москва, 6 апреля. Темпы строительства и реконструкции пунктов пропуска на российской границе по-прежнему низкие. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета Безопасности РФ.

«Пока темпы строительства и реконструкции пунктов пропуска остаются низкими. Уже построенные объемы долго не вводятся в эксплуатацию, а сроки развертывания автоматизированных комплексов часто затягиваются и переносятся», — отметил глава государства.

Путин добавил, что, как следует из сообщений прокуратуры, выделяемые государством средства на строительство и реконструкцию пунктов пропуска расходуются далеко не всегда эффективно.

Российский лидер также обратил внимание на новые угрозы, возникающие вблизи российских границ. Речь идет и о строительстве военных баз НАТО возле России, и о попытках разжечь новые конфликты в непосредственной близости от российских рубежей, сообщает газета «Известия».

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