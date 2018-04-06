Украинские самолеты и корабли будут патрулировать границы с Крымом во время Пасхи

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Киев, 6 апреля. Украинские самолеты будут патрулировать границу с Крымом в период Пасхи. Об этом в пятницу заявили в Госпогранслужбе страны.

«Для мониторинга ситуации сухопутного участка границы, в территориальном море и на административной границе с АР Крым будут патрулировать самолеты «Даймонд». Морские силы и авиация будут применяться ежедневно в течение всех праздников», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что запрещенная в России организация «Меджлис1 крымско-татарского народа» призвала украинские власти принять меры, чтобы не допустить запуска в Крыму турбин Siemens, так как это усилит энергонезависимость региона от Киева. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в свою очередь, отметил, что украинские власти ведут переговоры с руководством Siemens, правительством Германии и ЕС.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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