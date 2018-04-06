Путин: Граница России должна быть защищена, но открыта для тех, кто идет с добром

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Москва, 6 апреля. Президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности России заявил, что граница страны должна быть надежно защищена, но открыта для тех, кто не нарушает закон и идет с добром.

Президент России обратил внимание, что в сфере охраны границ страны появляются новые вызовы и задачи. В качестве примеров Путин привел наращивание военного потенциала НАТО, а также конфликты в соседних регионах.

«В этих условиях ключевая задача — обеспечить надежную охрану и защиту наших рубежей, — потребовал российский лидер, — быстро и эффективно нейтрализовать потенциальную угрозу».

Однако глава государства заметил, что необходимо в это же время двигаться «в сторону повышения открытости».

«Российская граница, мы всегда об этом говорим, должна оставаться хорошо защищенной и при этом быть максимально прозрачной для всех, кто пересекает ее законно и с добрыми намерениями», — пояснил президент страны.

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