Путин: НАТО наращивает военный потенциал вблизи границ РФ

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Москва, 6 апреля. НАТО наращивает военный потенциал вблизи границ РФ, при этом предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который в пятницу принимал участие в заседании Совета безопасности.

«Вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и поджечь старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних регионах с Россией…» — сказал глава государства.

По мнению Путина, в современном мире во всех сферах постоянно появляются новые вызовы, обуславливающие необходимость ставить новые задачи.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что граница РФ должна быть всегда надежно защищена, но открыта для тех, кто не нарушает закон и идет с добром.

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