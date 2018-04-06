Facebook тайно удалил сообщения Цукерберга из переписок

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Нью-Йорк, 6 апреля. Сообщения от основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга были тайно удалены из переписок.

Пользователи соцсети сообщили, что не обнаружили в истории переписок сообщения, которые ранее им отправлял Цукерберг и другие топ-менеджеры социальной сети. При этом их сообщения, обычных пользователей, сохранились.

Владельцы страниц в Facebook констатировали, что никто их не предупреждал об этих действиях. Кроме того, они не могут восстановить пропавшие сообщения даже после отправления соответствующего запроса.

В популярной социальной сети объяснили, что меры были предприняты из соображений корпоративной безопасности.

Ранее Роскомнадзор обратился к руководству компании Facebook с просьбой объяснить ситуацию с ограничением доступа к ряду аккаунтов российских СМИ в соцсети, передает «Газета.ru». В список заблокированных в соцсети аккаунтов попало и Федеральное агентство новостей.

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