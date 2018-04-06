Никчемным и популистским назвал политолог заявление Хейли об отношениях РФ и США

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Москва, 6 апреля. «Популистским» и, следовательно, «никчемным» назвал политолог Сергей Судаков заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Москва и Вашингтон никогда не будут друзьями.

В интервью RT он отметил, что для дипломата рассуждать в подобных категориях вообще не слишком уместно.

«Когда человек занимается дипломатической работой, он должен всегда говорить об интересах стран, исключая подобные термины. Никки Хейли ведет курс американского истеблишмента…» — заявил Судаков.

По его мнению, высказывание Хейли является ошибочным и «популистским», а подобные заявления всегда «никчемны».

Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли объявила, что Москве и Вашингтону никогда не быть друзьями.

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