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Минск призвал не навешивать ярлыков в связи с расследованием по «делу Скрипаля»
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    Минск призвал не навешивать ярлыков в связи с расследованием по «делу Скрипаля»

    15:39  6 Апреля 2018
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    Минск призвал не навешивать ярлыков в связи с расследованием по «делу Скрипаля»

    Минск, 6 апреля. Власти Белоруссии выступают за проведения объективного расследования инцидента в британском Солсбери и возражают против навешивания ярлыков до получения конкретных доказательств. Такое мнение выразил глава МИД страны Владимир Макей.

    Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил ранее, что причастность России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери не подтверждена на 100%. Он призвал Лондон и международных экспертов «предоставить неоспоримые доказательства». Этой же позиции придерживается и Минск, считая, что Британии не стоит навешивать ярлыки. 

    «Мы – за объективное расследование этого инцидента, происшествия, преступления с привлечением всех заинтересованных сторон. И, конечно же, мы против того, чтобы навешивать какие-то ярлыки, прежде чем будут получены конкретные убедительные аргументы и доказательства», — сказал высокопоставленный белорусский министр.

    Это заявление он сделал по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ. Макей напомнил, что власти Белоруссии озвучили свою позицию и на заседании ОЗХО. Напомним, что 3 апреля руководитель секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что сотрудники не смогли установить источник происхождения отравляющего вещества «Новичок». 

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #британия #скрипаль
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