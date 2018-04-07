Закон суров, но это закон: эксперт встал на сторону Роскомнадзора в вопросе возможной блокировки Telegram

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Роскомнадзор потребовал ограничить в России доступ к мессенджеру Telegram, соответствующее исковое заявление ведомство направило в Таганский районный суд Москвы. Это произошло после того, как истекли 15 дней, которые Роскомнадзор отвел администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования в соответствии с требованиями российского законодательства.

Однако руководство Telegram отказалось идти на какие-либо компромиссы, заявляя, что требования российских властей якобы «незаконны» и технически неисполнимы. По мнению политолога, заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрея Кошкина, у руководства Telegram было много возможностей договориться с российскими властями, чтобы предотвратить блокировку, но владелец мессенджера Павел Дуров сознательно усугублял ситуацию, саботируя переговоры и отказываясь идти на какие-либо компромиссы.

«XXI век, который мы так ждали, — это век информации, — напомнил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но сегодня мы столкнулись со многими технологиями и процессами, которых просто не ждали. Смотрите — распространение фейковых новостей в Интернете буквально поставлено на поток, и определенные структуры берут эти технологии на вооружение. Этим пользуются, например, в Соединенных Штатах — вспомните нелепые обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в их выборы. Или так называемое «дело Скрипаля» — здесь вообще какой-то фейковый беспредел. Так что технологии по созданию фейков ох, как работают».

Отметил эксперт и опасность использования Интернета, в том числе мессенджеров, различными террористическими структурами. Как неоднократно подчеркивали в ФСБ России, среди ресурсов, которыми активно пользуются террористы, Telegram в лидерах, напомнил собеседник ФАН.

«Этим мессенджером активно пользуются как террористические группы, действующие на Ближнем Востоке, так и их эмиссары, в том числе в России. Современные террористические структуры — это мобильные, хорошо ориентированные в информационном пространстве, хорошо финансируемые организации, которые в полной мере владеют современными технологиями», — подчеркнул эксперт.

В ситуации подобных вызовов абсолютно правильно, что российская власть в лице Роскомнадзора строго следует законам, которые разрабатывают и принимают законно избранные представители народа, представленные в Государственной думе, отметил Андрей Кошкин.

«Да, закон суров, но это закон, и все должны его соблюдать и уважать, — подчеркнул собеседник ФАН. — Тем более, что российские власти все делают для того, чтобы не только противостоять агрессивным действиям враждебных структур, в том числе через Интернет, но, и чтобы искать разумные компромиссы».

Эксперт напомнил, что представители крупнейших мировых соцсетей, в том числе владелец Facebook Марк Цукерберг, постоянно общаются с властями тех стран, где у них есть свои филиалы. Они ищут компромисс с властями, потому что заботятся об интересах своей аудитории, которая может лишиться привычных сервисов. А вот поведение Павла Дурова скорее говорит о том, что ему наплевать на российских пользователей.

«То, что в этой ситуации Роскомнадзор предпринимает необходимые меры по защите нашей информационной безопасности, оправданно и своевременно. И ситуация с такова, что это надо делать максимально быстро и эффективно, в этом нет никакого сомнения», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Как напоминает «Газета.ру», летом прошлого года Telegram уже был на грани блокировки после отказа Павла Дурова предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичного обмена колкостями Дуров все-таки предоставил регистрационные данные компании.

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