Путин: Погранподразделения РФ укомплектованы на 80%

Москва, 6 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что погранподразделения России укомплектованы на 80%.

По его словам, доля современных образцов выросла до 54%.

«Укомплектованность пограничных подразделений вооружением и техникой доведена до 80%, а доля современных образцов выросла с 10%, как это было в 2003 году, до 54% в 2017 году», — заявил Путин в ходе заседания Совета безопасности России в пятницу, 6 апреля.