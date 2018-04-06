Пучдемон вышел из немецкой тюрьмы под залог в 75 тысяч евро

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Берлин, 6 апреля. Экс-глава правительства Каталонии, опальный испанский политик Карлес Пучдемон вышел из тюрьмы под залог в 75 тысяч евро.

Прямую трансляцию от здания тюрьмы в немецком Ноймюнстере вел телеканал NTV. На выходе Пучдемона встретила толпа сторонников и журналистов. Обращаясь к собравшимся, бывший глава каталонского правительства поблагодарил их за солидарность и поддержку.

Ранее в пятницу стало известно, что арестованный в ФРГ в марте политик выполнил условия суда, внеся залог в размере 75 тысяч евро. В начале недели сообщалось, что немецкая прокуратура запросила ордер на арест Пучдемона для его дальнейшей экстрадиции в Испанию, где Пучдемона обвиняют в подстрекательстве с целью организации бунта в Каталонии.

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