Евросоюз расширил санкции против КНДР

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Брюссель, 6 апреля. Евросоюз расширил санкционный список, добавив туда одно физическое и 21 юридическое лицо. Об этом в пятницу сообщает Совет ЕС.

«ЕС приводит в соответствие свои ограничительные меры с последними санкциями ООН. Совет ЕС добавил одно физическое лицо и 21 юридическое лицо в список тех, кто попадает под ограничительные меры в отношении КНДР», — говорится в официальном сообщении.

Фигуранты данного списка будут ограничены в возможности поездок в ЕС, а их активы будут заморожены. Отметим, что в настоящий момент в санкционном списке по Северной Корее числятся 80 людей и 75 организаций. Кроме того, у ЕС есть отдельные санкции против КНДР, не связанные с ООН, которые распространяются на 55 человек и 9 организаций.

Напомним, что в последнее время в процессе деэскалации напряженности на Корейском полуострове наметился прогресс. Так, например, сообщалось о переговорах между делегациями Северной и Южной Кореи в пограничной деревне Пханмунджом, передает Телеканал 360. Кроме того, в скором времени руководство КНДР планирует посетить Китай, Азербайджан и Россию, а также провести переговоры с Японией и США.

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