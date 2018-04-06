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Сирия стала главной темой переговоров Шойгу и главы Красного Креста
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    Сирия стала главной темой переговоров Шойгу и главы Красного Креста

    15:18  6 Апреля 2018
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    Сирия стала главной темой переговоров Шойгу и главы Красного Креста

    Москва, 6 апреля. Сирия стала одной из главных тем переговоров главы Международного комитета Красного Креста Петера Маурера и министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщил представитель гуманитарной организации Патрик Виаль.

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу и президент МККК Петер Маурер 3 апреля на встрече в российской столице обсудили тяжелую гуманитарную обстановку в Ракке и в других городах Сирии. Российский министр призвал международные организации предпринимать более активные действия по оказанию помощи в Сирии. 

    «Конечно, Сирия была одной из главных тем обсуждения», — сообщил журналистам директор регионального управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Патрик Виаль.

    Ранее сообщалось, что Россия и ООН выразили готовность усилить координацию по оказанию гумпомощи сирийцам.

    Сирия стала главной темой переговоров Шойгу и главы Красного Креста

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #гумпомощь #шойгу
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