Путин: Россия должна эффективно защищать границы

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Москва, 6 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия должна эффективно защищать границы, учитывая современные угрозы.

Как отметил российский лидер в ходе заседания Совета Безопасности, госграница — это важнейший атрибут государственности, передовой рубеж обеспечения безопасности страны.

Глава государства напомнил, что действующие сегодня основы пограничной политики были приняты в 1996 году и «нуждаются в серьезной актуализации, учитывая и меняющуюся ситуацию в мире, и кардинально возросшие возможности России, и ту большую работу, которая уже была проведена».

В свою очередь, Путин указал на то, что темпы строительства и реконструкции пунктов пропуска на российской границе по-прежнему низкие. По его словам, средства, выделяемые на эти цели, используются неэффективно.

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