Путин назначил нового посла в Армении
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Москва, 6 апреля. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Армении Сергея Копыркина.
На официальном сайте правовой информации опубликован указ о смене российского посла в Армении. Документ заверен подписью президента страны.
«Назначить Копыркина Сергея Павловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Армения», — говорится в обнародованном указе.
Еще одним указом российский лидер освободил от должности Ивана Волынкина — прошлого посла Российской Федерации в Армении.
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