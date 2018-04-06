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Евросоюз и Еврокомиссия отказались поддержать «Северный поток — 2»
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    Евросоюз и Еврокомиссия отказались поддержать «Северный поток — 2»

    15:21  6 Апреля 2018
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    Евросоюз и Еврокомиссия отказались поддержать «Северный поток — 2»

    Брюссель, 6 апреля. Евросоюз и Еврокомиссия не собираются поддерживать российский проект «Северный поток — 2», заявил сегодня глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори. При этом он подчеркнул, что о санкциях речи идти не может.

    «Мы считаем, что «Северный поток» не содействует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставки. Соответственно, если он будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности», — сказал Ристори.

    Ранее стало известно, что разрешение проекту строительства газопровода «Северный поток — 2» на использование своей исключительной экономической зоны дало правительство Финляндии. В Nord Stream 2 AG затем заявили, что компания в ближайшее время ожидает и второе разрешение на строительство «Северного потока — 2» от Финляндии.

    О своей поддержке проекта заявляла и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В середине февраля на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким,пригрозившим, что создание нового газового экспортного маршрута обернется войной между РФ и Украиной, она заявила об отсутствии угрозы для стран Старого Света в связи реализацией этого проекта и выразила уверенность, что Европе необходимо диверсифицировать каналы импорта голубого топлива.

    При этом позиция Берлина вызвала критику со стороны США. «Германия заводит трубопровод в Россию, она планирует заплатить России миллиарды долларов за энергию. И я говорю: «Что происходит?» — возмутился американский президент Дональд Трамп.

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #ес #газ #ек #северный поток - 2
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