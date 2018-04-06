Рвавшийся из Латвии в Россию медведь повредил забор на границе

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Рига, 6 апреля. Медведь повредил забор, построенный на латвийско-российской границе, чтобы сбежать из Латвии в РФ, сообщила пресс-служба Государственной пограничной охраны республики.

«Пограничники во время обхода государственной границы обнаружили, что на нескольких столбах, примерно на высоте полметра, оторваны скобы, удерживающие заграждение», — сообщили в организации.

В ходе осмотра места пограничники заметили медвежьи следы, которые свидетельствовали о том, что животное решило снести ограду, которая мешала ему пересечь границу. Судя по всему, медведь пытался таким образом сбежать в Россию, считают пограничники.

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