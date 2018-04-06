Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК РФ
Москва, 6 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК РФ.
В соответствующем указе, опубликованном на портале правовой информации, сообщается, что от занимаемой должности освобождены: генерал-майор юстиции Виталий Шевченко, генерал-майор юстиции Олег Тушмалов, генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин, генерал-майор юстиции Александр Сергеев, генерал-майор полиции Александр Первухин, генерал-лейтенант полиции Игорь Напалмов, генерал-лейтенант юстиции Валерий Задорин, генерал-полковник внутренней службы Шамсутдин Тагиров, генерал-майор полиции Александр Лук, генерал-майор внутренней службы Андрей Быков, генерал-майор полиции Павел Бугаев.
Причина кадровых перестановок не раскрывается.
Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Викторова новым послом РФ в Израиле.