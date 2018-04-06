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Многодетная мама из Красноярска выиграла грант на разведение кур, которые несут «пасхальные» яйца
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    Многодетная мама из Красноярска выиграла грант на разведение кур, которые несут «пасхальные» яйца

    18:08  6 Апреля 2018
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    Алену только что объявили победителем конкурса «Мама-Предприниматель»

    Алена Барсукова победила в образовательном конкурсе «Мама-Предприниматель» и получила грант в 100 тысяч рублей на бизнес, который придумал ее 8-летний сын Ян.

    Идея бизнеса родилась из семейного хобби. Янек любил животных с детства и еще на 4-летие уговорил бабушку подарить ему курочку. Чтобы птичке не было скучно, родители докупили ей подружек и петуха.

    Семья Барсуковых живет в частном секторе Красноярска, так что живность пришлась ко двору. Возможность всегда иметь свежие яйца оценили все члены семьи, а вскоре друзья и знакомые Барсуковых стали просить продавать излишки им. Особых доходов, правда, куры не приносили — все, что выручали за яйца, по словам Алены, они тут же тратили на корм, обустройство птичника, покупку новых цыплят. Заодно стали узнавать больше о различных породах кур, изучать их нрав и особенности.

    Американцы такие яйца называют пасхальными

    Узнав о конкурсе «Мама-Предприниматель», Алена решила принять участие. Можно было не только выиграть денежный приз на развитие бизнеса, но и отшлифовать свою идею с профессионалами. Сначала она подробно расписала проект с домашними козами, однако, пока шла подготовка к конкурсу, все пастбища распродали — от мелкорогатых пришлось отказаться. И тут на помощь пришел 8-летний Ян.

    «Он мне сказал, — пересказывает слова сына Алена, — что самое интересное для него — искать в соломе куриные яйца. И предложил открыть наш птичник для посетителей. За деньги. Пусть и не большие, но все же. Я подумала, а ведь и правда. Это же забавно. К тому же наши куры несут яйца шести цветов — белые, кремовые, бежевые, шоколадные, зеленые и голубые. Мы очень долго искали породу, которая бы давала розовые, но пока не нашли».

    С этим проектом Алена Барсукова и выдвинулась на участие в конкурсе. Проект Алены был признан лучшим среди 60.

    Помимо сбора яиц, на семейной ферме Барсуковых можно будет взять курицу «в аренду» по тому же принципу, как берут «шефство» над лошадьми в конюшнях. За птицей «в прокате» нужно будет ухаживать самому. Алена считает, что это интересно для людей, которые не могут позволить себе завести домашних животных.

    По первому образованию многодетная мама модельер-конструктор, по второму — социальный менеджер. Работать Алена перестала, когда в семье появилось четвертый ребенок: трое старших в семье Барсуковых — приемные. Это 19-летний Дима, 14-летняя Аленушка, 11-летняя Саша. Еще есть 10-летняя Алина, 2-летняя Алиса и годовалая Арина. В средствах семья Барсуковых несколько ограничена, так как работает только папа — Вадим преподает историю. Так что волей-неволей приходится развивать подсобное хозяйство.

    «Сначала мы не задумывались о прибыли, радовались, что сами выращиваем себе еду, а теперь все дети ждут, когда мы обустроим собственную семейную ферму, — продолжает Алена. — Они очень хотят на ней работать».

    Особенно открытию бизнеса рад 19-летний Дмитрий. Парень учится. Совмещать работу и учебу ему сложно, а иметь свои деньги, конечно, хочется. Семейная ферма — самое то в его случае.

    Ян придумал идею для семейного бизнеса

    Бизнес-план будущей фермы Алене помогли составить в рамках того же образовательного конкурса «Мама-Предприниматель», проводимого Агентством развития бизнеса. На это ушло три дня обучения. В итоге все затраты были скрупулезно подсчитаны: на расширение и модернизацию птичника (чтобы его могли посещать все желающие), а также на закупку новых цыплят оказалось нужно 200 тысяч рублей.

    Часть денежного приза Барсуковы потратила на покупку цыплят

    Всего на ферме будет жить 60 кур — небольшое хозяйство. Барсуковы планируют завести еще и перепелов. 100 тысяч рублей семья взяла в рассрочку, а еще сто тысяч получили в качестве приза на конкурсе. А вот прибыль семейный бизнес начнет приносить только через 16 месяцев.

    «Можно было бы перейти на окупаемость и раньше, — говорит Алена. — Но у нас ограничены площади. Цыплят разных пород мы уже закупили. Но им еще нужно подрасти. Нестись новые питомцы начнут только в июле. Сейчас у нас есть куры трех пород — маран, суссексы и синь синь дянь, последние как раз и дают зеленые и голубые яйца», — делится планами Алена.

    Буквально за пару дней многодетная семья стала популярна в Красноярске. Внимание СМИ — интервью, съемки, экскурсии — их смущает. Зато ферма получает бесплатную рекламу. 

    «Сейчас готовимся к Пасхе. Мы каждое воскресенье ходим в храм, и в этом году у нас планируется большой обед с прихожанами. Будем готовить плов в огромном казане, салатики и много печь. Конечно, захватим наши яйца — они же у нас как раз многоцветные. Американцы такие яйца называют пасхальными — их не надо красить на праздники. Дети очень любят украшать их наклейками. Это наша семейная традиция — каждую субботу перед Пасхой мы варим много яиц, садимся за большой стол и каждый украшает яйца, как ему вздумается. Но надеемся, что красноярцы вспомнят про нас в июле. Когда ферма заработает в полную силу. Вот тогда всех ждем в гости!» — приглашает Алена.

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    Автор: Марина Талагаева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #красноярск #пасха #бизнес #семья #приемные дети #многодетная мама
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