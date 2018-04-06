Эксперты: Киевских детей кормят тухлятиной с мышиными фекалиями

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Киевские эксперты обсудили ситуацию с питанием дошкольников и учеников киевских школ. По ходу беседы выяснилось — во многих районах украинской столицы ситуация аховая. Где-то школьников и дошколят кормят некачественными продуктами с канцерогенами, где-то — селедкой с самого утра. А есть и такие детские учреждения, где из-за конфликта с поставщиками детей и вовсе перестали кормить. Корреспондент Федерального агентства новостей с удивлением и ужасом выслушал истории о кормлении детей в Киеве.

В эти дни полиция Киева расследует уголовное дело о поставках некачественных и просроченных продуктов питания в школы и садики, на которые в феврале 2018-го в Соломенское УВД пожаловались члены общественной организации. Общественники указали, что компания, выигравшая тендер на поставку продуктов в школы и детсады, не выполняет условия договора. В частности, она несколько раз без всяких предупреждений просто… не привозила продукты в те или иные школы.

По итогам доследственной проверки силовики установили такие дикие факты, как поставки в детские сады этой компанией макарон с мышиными экскрементами, а также сильно просроченных сыра и мяса. В итоге полиция установила, что фирма привозила в школы и детсады старые продукты со «стоковых» баз, заработав на этом 5,5 млн гривен. Против горе-поставщиков заведено уголовное дело, руководству компании грозит до пяти лет тюрьмы. Но такие случаи вполне типичны и для Киева, и для всей Украины в целом.

«Главным источником сегодняшних проблем с питанием детей в Киеве стало то, что в 2014-м государство в одностороннем порядке отменило обязательную сертификацию продуктов, поставляемых в детские учреждения. Поэтому сегодня главным критерием для руководства школ и детсадов стала цена контракта, — говорит Максим Гончар, глава правления «Всеукраинской ассоциации защиты прав потребителей». — Тендеры, как правило, выигрывают фирмы, предлагающие самые низкие цены на поставку товаров. Поскольку из-за моратория на проверки бизнеса их никто не контролирует, у многих велико искушение поставлять дешевые аналоги натуральных продуктов. Часто бывает так: по документам все в порядке, а проверить реальное качество продукта на пищеблоке в садике или школе нет возможности».

Аналитик Елена Сидоренко рассказала о жалобах родителей в социальной группе «Батьки SOS», весьма популярной в Киеве. Родители маленьких киевлян пишут, что в меню детских садов города встречаются такие странные для детей продукты, как селедка, «яичная котлета», «рыбно-вермишелевая запеканка» и прочие плоды больной фантазии детсадовских поваров, отчаянно стремящихся сэкономить на питании.

По словам Сидоренко, одна из родительниц опубликовала в соцсетях фотоснимок меню из детсада в Дарницком районе. Оказалось, в детском учреждении на завтрак(!) подают селедку, а на обед — суп-харчо с томатной пастой, которую детям нельзя. Крепко просоленную селедку с утра детям приходится запивать «кофейным напитком», который повара создают по сомнительному рецепту из воды, цикория и молока. Но селедка — еще не самый главный «шедевр» детсадовского меню. Главный хит в нем — это «рыбно-вермишелевая запеканка», сделанная по рецепту 1986-го года. Она состоит из вермишели низкого качества, которая при варке слипается, старой рыбы и «зажарки» морковки с луком.

Другие родители пишут в той же группе «Батьки SOS», что «хлеб в детсадах нарезают так тонко, что через него видно не в меру «экономных» украинских чиновников». Недовольные питанием своих детей в детсадах Киева родители рассказывают страшные вещи.

«Рыбы нет уже давно, из мяса — только курица, которой тоже уже пару недель нет. Хлеб выдают по маленькому кусочку раз в день, при этом он нарезан так тонко, что аж прозрачный. Гречки и риса в детском меню тоже нет уже давно», — жалуются родители, чьи дети ходят в детсады Соломенского района.

В одной из средних школ поселка Черкасский Днепропетровской области сняли на видео, как женщина в детской столовой раскладывает руками еду по тарелкам.

Родители из Дарницкого района Киева приводят свои наблюдения:

«Меню детей у нас выглядит так: утром — макароны с повидлом, в обед — суп и вареная картошка с морковкой, вечером — пшенная каша. Давно нет мяса, рыбы, закончился даже сахар. Кормят одними кашами и постными супчиками».

По словам экспертов, все это происходит на фоне подорожания детсадов — сейчас большинство родителей платят за них 500 гривен в месяц, и цена постоянно повышается.

Впрочем, говорят эксперты, это еще не «предел беспредела» в стране, где государство фактически отказалось от контроля за питанием маленьких украинцев. Если в детских садах родители хотя бы могут увидеть в меню, чем кормят их ребенка каждый день, то во многих столичных школах охранники даже не пускают «посторонних» дальше порога учебного заведения. К тому же родители часто боятся жаловаться на плохое питание, чтобы «не испортить отношения» с администрацией детсада или школы.

Так, в середине марта школьники Оболонского района Киева и вовсе остались без питания.

«Сегодня последний день, когда компания «Школьное питание» кормит ваших детей, — объявили родителям директора 35 школ района. — Тендерный договор у нас закончился еще 12 февраля, и на кормежку детей сейчас нет денег. Новый договор не заключен, потому что фирма-поставщик подала жалобу в антимонопольный комитет и заблокировала нам торги. Дети будут голодные, пока антимонопольщики не примут решение. Питания не будет — ни завтраков, ни буфета, ни горячего питания за деньги родителей».

Такая ситуация продлилась около десяти дней — до тех пор, пока районные власти не договорились с антимонопольщиками. И все это время дети в школах были голодными.

Так что сегодня низкое качество продуктов питания в детских учреждениях Киева — еще не главная угроза. В нынешних украинских условиях дети могут запросто остаться вовсе без питания — причем по причинам, не зависящим ни от них, ни от их родителей.

«По результатам проверок детских учреждений мы зафиксировали такую тенденцию: количество фальсифицированных продуктов в детских учреждениях постоянно растет. Фирмы-поставщики часто поставляют более дешевые, чем указано в документах, сыры, масло, мясные продукты, — говорит Олег Рубан, начальник Госпродпотребслужбы Киева. — Причем эти продукты, содержащие пальмовое масло, трансгенные жиры и другие вредные вещества, могут быть произведены как на Украине, так и в Польше, Словакии и других странах Восточной Европы. Мы, к сожалению, давно заметили — после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС те продукты, которые по каким-то причинам не продаются в самом Евросоюзе, приезжают в нашу страну. Да еще и попадают в детские учреждения».

Также, по его словам, Госпродпотребслужба часто фиксирует неправильное хранение продуктов в детсадах и школах, их несвоевременное приготовление, порой — отсутствие холодильников или помещений для надлежащего хранения продуктов. По словам Рубана, быстро навести порядок в сфере детского питания могло бы возобновление постоянных проверок как компаний-поставщиков, так и пищеблоков в самих образовательных учреждениях. Но для этого Киеву предстоит сначала договориться с европейцами, ведь мораторий на любые проверки бизнеса стал одним из обязательных условий подписанного Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

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