Мощный взрыв прогремел в Дамаске, есть жертвы

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Дамаск, 6 апреля. Мощный взрыв прогремел в сирийской столице. Как стало известно, в автомобиле в районе Барзе в Дамаске сработало взрывное устройство.

В столичной полиции сообщили, что взрывное устройство сработало в одном из припаркованных машин у мечети Аль-Хансаа в Барзе. В результате взрыва погиб один человек, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести, передает РИА Новости.

В настоящее время на месте случившегося работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в понедельник в результате взрыва в одном из кафе в центре Еревана пострадали восемь человек — три гражданина России, двое граждан Ирана и трое местных жителей.

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