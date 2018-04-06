Сирия: САА призвала жителей Думы в Восточной Гуте вернуться к мирной жизни

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Москва, 6 апреля. Сирийская армия призвала жителей города Дума в сирийской Восточной Гуте вернуться к мирной жизни. Соответствующие листовки сбросили в пятницу вертолеты ВВС Сирии, сообщает источник в службе безопасности.

По его словам, между САА и боевиками в Думе при содействии РФ была достигнута договоренность о присоединении группировки «Джейш аль-Ислам» к силам народного ополчения под управлением Дамаска, а также о вводе в Думу российской и сирийской полиции. Правоохранители должны контролировать в городе освобождение похищенных граждан, передает РИА Новости.

Уточняется, что на данный момент установлены только первостепенные условия договоренности. Окончательное соглашение должно быть принято в пятницу по итогам завершающего собрания. Среди условий мирного соглашения - согласие на выход всех желающих боевиков из Думы в Джараблус.

В листовках, сброшенных жителям Думы, указаны условия мирной договоренности. Также сирийцев просят оставаться в своих домах и продолжать обычную жизнь, обязательства по восстановлению инфраструктуры города берет на себя Дамаск.

«Боевики, решившие сложить оружие до 6 апреля на указанном пункте военной полиции РФ, пройдут процесс реабилитации и урегулирования их дел в кратчайшие сроки», — говорится в листовках.

Напомним, в настоящее время Восточная Гута возвращается к мирной жизни. Свою работу в районе восстанавливают государственные органы, мирные жители получают новые документы взамен утерянных.

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