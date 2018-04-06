«В ДНР экзамены провалила»: россияне высмеяли дочь Пореченкова, уехавшую учиться в Нидерланды

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Москва, 6 апреля. Дочь российского актера Михаила Пореченкова после двух лет учебы бросила Школу-студию МХАТ и переехала в Нидерланды. В Голландии 20-летняя Варвара будет в Роттердамском университете Эразма на факультете «Коммуникации и медиа».

Новость об этом рассмешила пользователей соцсетей. Россияне тут же вспомнили, как в 2014 году Пореченков приезжал в Донецк. Он побывал на боевых позициях ВС Новороссии в донецком аэропорту, пообщался с бойцами и пострелял из пулемета. В связи с этим пользователи недоумевают, почему дочь «российского патриота» не поехала учиться в ДНР.

Один из участников обсуждения нашел этому неожиданное объяснение. На самом деле, она «проникла в самое развратное место Европы, чтобы разлагать ее изнутри», шутит микроблогер.

«А как же институт культуры и искусств имени Панина в ДНР? Провалила экзамены?», — поинтересовался Прохоронко Евгений (российский актер Алексей Панин, должен исполнить роль ополченца ДНР в новой кинокартине Владимира Бортко «Убийство городов», — прим. ФАН).

А как-же институт культуры и искусств имени Панина в ДНР? Провалила экзамены? — Прохоренко Евгений (@EvProhorenko) April 5, 2018

«Действительно, могла бы поехать поднимать экономику или еще чего-нибудь в Новороссии!», «А что, братья в ДНР не канают? Там тоже училища есть, тем более батя воевал за их свободу», — пишут в соцсетях.

Че не Луганский ПТУ? эх Мишка, так подвел донбасситов, Мишаня. — Torontovchanin (@torontovchanin) April 5, 2018

Один из участников обсуждения в шутку предположил, что Пореченков стрелял в 2014 году из пулемета не просто так. «Ее папа так мило и смело шмалял из крупнокалиберного пулемета в сторону Европы в Донбассе. Наверное, требовал бюджетное место для доверия в вузе», — с сарказмом заметил он.

«Папа настрелял», «Еще пару раз из пулемета стрельнет в Донецке — и дочь в Англию сможет поехать», — согласились с ними другие пользователи.

Папа настрелял... — Walter Sobchak (@ORDLOforever) April 6, 2018

Другие заметили, что весь патриотизм Пореченкова держится только на гонорарах. «Хорошо быть дежурным патриотом за гонорар», — пишет Batters Stotch. «Да весь их патриотизм гроша не стоит», — считает Егор Богомолов.

А Алла Яловецкая обратилась напрямую к актеру: «Патриот Пореченков, как же не патриотично воспитана дочь».

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