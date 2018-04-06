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Сан-Франциско, 6 апреля. Американские ученые выдвинули новую версию, что происходит с человеком после смерти, заявил специалист из Северной Каролины, который занимался этим исследованием, Роберт Ланц.

«Биологическая смерть не является концом сознания, — заявил американский эксперт. — Наши исследования говорят о том, что в результате умирания тела сознание попадает в, скажем так, другое место».

По мнению Ланца, после смерти сознание человека попадает в параллельную реальность и спустя какое-то время возвращается в существующий мир.

«Что называется, воскреснуть», — пояснил он.

Однако американские ученые признали, что на данный момент у них нет никаких доказательств этой теории. Ланц уверяет, что докажет свою теорию уже в обозримой перспективе, передает Planet Today.

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