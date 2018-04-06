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Захват сейнера «Норд»: Роман Носиков о правильном применении Украины
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    Захват сейнера «Норд»: Роман Носиков о правильном применении Украины

    15:07  6 Апреля 2018
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    Захват сейнера «Норд»: Роман Носиков о правильном применении Украины

    Если что-то существует, значит это кому-нибудь нужно. Это правило верно почти всегда. Верно оно и в отношении Украины.

    Понятно, зачем Украина в ее нынешнем виде нужна нашим западным партнерам, — чтобы нам было хуже. Но зачем она нужна нам? Вроде бы, и не нужна совсем.

    Но это не так. Украина нам нужна для очень важного дела — для изучения истории и самих себя. Глядя в Украину, мы смотримся в зеркало, отвечающее на вопрос «А что, если?» Украина постоянно подбрасывает нам задачи, решая которые, мы делаемся лучше — умнее, сильнее, адекватнее, эффективнее.

    Случай с пиратским захватом российского рыболовецкого судна «Норд» в Азовском море — не исключение.

    Анекдот про СССР

    Итак, украинские пограничные корабли похитили рыболовецкое судно «Норд» со всем экипажем. Поскольку Украина отказывается признавать Крым российским, морякам вменяется рыбная ловля в украинском море.

    При этом Украина не признает моряков-крымчан российскими гражданами, отобрала у них российские паспорта и не допускает к ним нашего консула. Таким образом, Украина, по ее же утверждениям, арестовала украинских граждан за нахождение на территории Украины.

    Логично.

    «Судно является украинским, члены команды — украинцы. Поскольку они являются гражданами Украины, то никакой целесообразности доступа к ним работников дипломатических учреждений других государств нет», — сообщил спикер госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

    Здесь важно осознавать вот что: Украина считает территорию Крыма оккупированной. Следовательно, жители полуострова, по мнению украинских властей, находятся под оккупацией. И Украина наказывает этих жителей за добывание хлеба насущного.

    Просто представьте, что СССР, освобождая свою территорию во время Великой Отечественной, сажал бы сапожников за то, что те под оккупацией чинили сапоги, уборщиков — за уборку, врачей — за то, что лечили. Такое можно себе представить только в антисоветских сказках.

    Но Украина, проклиная СССР, рассказывая себе антисоветские сказки, — воссоздает на своей территории «СССР» из антисоветских мифов и анекдотов.

    Захват сейнера «Норд»: Роман Носиков о правильном применении Украины

    «Вот в нормальной стране...»

    В свою очередь, МИД РФ выражает протесты, что становится предметом насмешек не только со стороны украинцев (с ними-то все понятно), но и со стороны российской интернет-общественности, занявшей позиции отстраненного иронизирования в стиле «А вот нормальная бы страна…»

    Вероятно, в расположенной в голове у сетевой общественности «нормальной стране» МИД занимается силовыми операциями, а его пресс-секретарь прямо сейчас, с огнеметом в руке и красным огоньком в глазу, должна была дожигать Бердянский порт.

    Но я предлагаю все же извлечь из Украины максимальную пользу, пока она есть, и немного поучиться.

    Так как же реагируют на захват своих судов «нормальные страны»? Давайте обратимся к советскому опыту.

    В 1954 году советский танкер «Туапсе» был захвачен флотом Тайваня. Предлогом было то, что танкер доставлял керосин, а он, по мнению Тайваня, мог быть использован КНР в военных целях. Экипаж был арестован, избит, многие члены команды были принуждены просить политического убежища в США. Людей били и морили голодом. Матроса Воронова, который пытался убежать, подвергли имитации расстрела и заключили в психушку.

    Что в этих условиях сделал СССР?

    Реальный СССР 1954 года обратился за помощью к Франции. Усилия советского МИД привели к тому, что через год члены команды, которых не удалось вынудить написать прошение о политическом убежище, были возвращены в СССР. Танкер «Туапсе» не возвращен до сих пор.

    Ну хорошо, так решил дело Советский Союз, не обладавший в 1954 году особыми силовыми средствами в Тихом океане. А как поступали другие «нормальные страны»?

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    В 1968 году северокорейский флот захватил в международных водах у берегов Кореи американский корабль-разведчик «Пуэбло». Команда была арестована, а разведывательные материалы конфискованы. И хотя через некоторое время команду все же передали обратно в США, корабль корейцы так и не вернули.

    Впрочем были и другие, более успешные случаи.

    В 1967 году ВМФ Ганы захватил советский корабль «Ристина» с секретными космическими приборами на борту. К счастью, оказалось, что командир пограничников Ганы и старший помощник «Ристины» — однокашники. Началась пьянка, закончившаяся дружбой народов и спокойным уходом советского корабля.

    Однако в следующем году Гана захватила уже два советских промысловых судна: «Холод» и «Ветер». Их команды были избиты и брошены в тюрьму. Дипломатия не помогла. Не помогло и прекращение поставок в Гану нефти. И тогда в ее сторону выдвинулся отряд советских боевых кораблей, превосходящий по могуществу весь флот этой республики.

    Ганский суд оштрафовал каждого из капитанов за нарушение правил входа в территориальные воды Ганы на 240 долларов, а затем корабли и команды были отпущены.

    Захват сейнера «Норд»: Роман Носиков о правильном применении Украины

    Украина заблудилась

    Имелись и другие инциденты, но в итоге все они сводились к трем сценариям:

    1) дипломатия;
    2) пьянка;
    3) военная угроза.

    России необходимо решить, на что больше похожа европейская держава Украина, — на КНДР, Тайвань или Гану.

    Фейсбук-общественности необходимо понять: maman de Kuzma проходит не по ведомству Сергея Лаврова, а по ведомству Сергея Шойгу, и требовать от дипломатов выполнять функции Министерства обороны — глупо и не цивилизованно. По-детски. А сверхдержавы не создаются детьми — они создаются взрослыми.

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    Украине надо понять, что иногда потеря популярности — значительно лучше привлечения к себе внимания. Как говорил медведь в анекдоте про то, как сэр Питер заблудился: «Вы привлекли к себе внимание, сэр Питер. Но принесет ли вам это радость?»

    Украинские же олигархи должны понять, что Одесский, Бердянский, Мариупольские порты приносят прибыль только тогда, когда в них заходят суда. И объяснить это украинским пограничникам — до начала дружественного визита российских кораблей ВМФ в порт Бердянска.

    В общем, всем нам есть, что извлечь из этой истории, чтобы стать капельку лучше. Даже украинцам.

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    Автор: Роман Носиков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #крым #пиратство #сейнер норд
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