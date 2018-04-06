Лондон судорожно ищет новые подтверждения необоснованной позиции по делу Скрипаля — МИД РФ

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Минск, 6 апреля. Великобритания каждый день ищет все новые доказательства своей необоснованной позиции по так называемому делу Скрипаля. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя появление в британских СМИ слухов о существовании в Саратовской области завода по производству газа «Новичок».

«Если они только за последний месяц или вчера узнали про некое саратовской предприятие, это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции», — отметил он.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в начале марта в британском Солсбери. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Великобритания сразу же, не дожидаясь результатов расследования, возложила ответственность на Россию. Москва, в свою очередь, отрицает все обвинения и обращает внимание на то, что газ «Новичок» на территории РФ не производится.

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