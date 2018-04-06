Сирия — остаться США или уйти: о чем пишут аналитики из Вашингтона

В закладки

Сайт центра Atlantic Council, находящегося в Вашингтоне, опубликовал аналитический материал своего старшего научного сотрудника Фредерика С. Хофа, в котором автор рассуждает о возможности и перспективах скорого вывода американских войск из Сирии. Чего не договаривает американский аналитик — в материале ФАН.

«[Дональд Трамп] заявил, что американская военная миссия в Сирии завершена, — пишет Хоф, — что оставаться в Сирии означает вливать деньги в песок в регионе, где, по словам Трампа, триллионы долларов уже потрачены впустую. Некоторые внутренние про- и анти-трамповские политические комментаторы полагают, что таким образом он еще раз подчеркивает свой девиз «Америка превыше всего»».

Однако для Министерства обороны США, по мнению Хофа, операция против «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) на востоке Сирии еще не окончена:

«Недавнее вторжение Турции в северо-западный сирийский район Африн отвлекло отряды «Демократических сил Сирии», курдского компонента наземной операции возглавляемой США коалиции против ИГИЛ. Как сообщается, в южной части Сирии, расположенной к востоку от Евфрата, ИГИЛ по-прежнему удерживает свои позиции. <…> Но более важным для американского военного руководства является то, что будет дальше. Если главнокомандующий США просто объявит победу и прикажет американским войскам покинуть Восточную Сирию, усилия по борьбе с «Исламским государством», начиная с конца 2014-го года, будут потрачены впустую».

Вот только эти выводы противоречат той информации, которую сообщают как арабские СМИ, например, Bousla.net, так и собственные источники ФАН в подразделениях САА. В действительности район на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, о котором пишет Фредерик С. Хоф, не является местом проведения каких-то реальных боевых действий. Только если раньше курдские отряды «Демократических сил Сирии» без боя занимали нефтяные месторождения и населенные пункты, подконтрольные «Исламскому государству», то теперь наблюдается прямо противоположная ситуация. Причем, якобы отступая с позиций, курды бросают свое вооружение и технику, которая переходит к боевикам в качестве трофеев. Так было, например, при недавнем захвате ИГ населенного пункта Аль-Бахра. Стоит отметить, что при этом авиация коалиции, которая каждую неделю публикует отчеты о своих успешных боевых вылетах, наносит удары в основном по нежилым районам в пустыне провинции Дейр-эз-Зор. Данную информацию подтверждает и одно из последних пропагандистских видео «Исламского государства», на котором показано, как террористы спокойно проводят пятничную молитву в мечети, на которой нет никаких признаков разрушения.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) публикацию Atlantic Council:

«В этой публикации справедливо отмечается, что с 2014-го года Соединенные Штаты Америки довольно приличную сумму вкладывали, чтобы якобы бороться с боевиками «Исламского государства». Но, скорее всего, они на эти деньги создавали условия для того, чтобы свергнуть законно избранного президента Башара Асада и поставить своего проамерикански настроенного специалиста, который обеспечил бы разрушение государства и смог бы отдать районы богатые нефтью и газом для корпораций Соединенных Штатов Америки».

По словам эксперта, хотя такая стратегическая линия велась с 2014-го года, велась она не совсем содержательно:

«Во время смены администраций Барака Обамы на Дональда Трампа произошел вакуум в некоей инициативе действий на сирийской территории со стороны коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Есть динамика неких провальных действий. Но Соединенные Штаты не могут, вложив столько денег, уйти с этой территории спокойно, без получения бонусов за свои вложения. Поэтому Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день нацелены на дестабилизацию ситуации в Сирии, нарушение ее государственности и суверенитета через создание неких квазигосударств на базе курдских формирований. И, конечно же, они продолжают мечтать о том, чтобы свергнуть Башара Асада уже другими формами и методами, которые также содержат в себе покровительство боевикам так называемого «Исламского государства»».

Другая немногочисленная правда, отраженная в статье, по мнению эксперта, заключается в том, что вряд ли Соединенные Штаты Америки уйдут из Сирии:

«Хотя Дональд Трамп и заявил, что Соединенные Штаты собираются уходить, но дело в том, что Дональд Трамп много вещей заявлял, и эти заявления оставались висеть в воздухе, неподкрепленными никакими действиями. Пока данные, приходящие из Сирии, показывают только, что идет, наоборот, укрепление мест дислокации вооруженных сил Соединенных Штатов Америки на территории САР, и они продолжают генерировать некие действия курдских вооруженных формирований против турецких сил и сирийских правительственных войск».

Собеседник ФАН отметил, что в своей статье Фредерик С. Хоф хотел показать некую динамику, некое лицо Соединенных Штатов Америки:

«И в определенной степени еще раз взбудоражить вопрос вокруг Сирии для того, чтобы, скорее всего, создать атмосферу невосприятия официального Дамаска и тех государств, которые гарантируют стабилизацию ситуации в этой стране. Речь идет, конечно же, о России, Турции и Иране».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.