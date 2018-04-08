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    ТЕМА НЕДЕЛИ: «Дело Скрипалей»

    12:13  8 Апреля 2018
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    Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вновь стало самым обсуждаемым событием на минувшей недели. Хотя, если быть откровенными, эта тема не утихает с того самого дня, когда произошел инцидент в Солсбери, то есть целый месяц.

    Обвинения Британии в причастности России уже привели к массовой высылке дипломатов из ряда европейских стран, а также США, Канады и Австралии. В Сиэтле закрыто российское консульство. Зеркальные меры России не заставили себя ждать. Ответ был абсолютно симметричным, на родину отправились представители дипмиссий разных государств, а особняк на Фурштатской улице — где находилось генконсульство США — ищет новых владельцев.

    «Когда фактов нет,… начинают срывать зло на дипломатах, которые по определению призваны поддерживать отношения, разряжать сложные ситуации, искать какие-то пути преодоления сложностей», — прокомментировал сложившуюся ситуацию глава российского МИД Сергей Лавров.

    ТЕМА НЕДЕЛИ: «Дело Скрипалей»

    Самым забавным в сложившейся ситуации было недоумение представителей некоторых стран, которые выслали российских дипломатов, и попали под ответные меры Москвы. Это говорит о том, что власти этих государств не вдавались в подробности конфликта Британии и России, а действовали, как попугаи, или герои известного фильма, где «все побежали и я побежал».

    В какой-то момент показалось, что в Госдепартаменте США одумались. Во вторник Белый Дом выступил с заявлением, что Россия может прислать замену тем 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта по требованию американских властей, но с условием, что и Москва примет новых представителей американского дипкорпуса.

    ТЕМА НЕДЕЛИ: «Дело Скрипалей»

    Однако вернемся к ситуации с «отравлением». Веских доказательств участия России так и не было представлено. Ну, право слово, не считать же таковыми презентацию из шести слайдов, которую продемонстрировали иностранным дипломатам на закрытом брифинге в посольстве Великобритании.

    Кстати, эксперты из России были готовы подключиться к расследованию дела, но представители Организации по запрещению химического оружия, ответили отказом. Причем, звучал он приблизительно так: только с разрешения англичан.

    Сергей Лавров вновь не остался безучастным к такому повороту событий.

    «Наши западные партнеры, прежде всего, Великобритания, США и несколько стран, которые слепо за ними следуют — отбросили все приличия, прибегают к откровенной лжи и откровенной дезинформации. Мы же на это отвечаем, достаточно спокойно, настаивая на том, что любые обвинения необходимо обосновывать фактами», — прокомментировал решение ОЗХО глава российского внешнеполитического ведомства.

    И тут подоспели результаты экспертизы того вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Эксперты не смогли установить, является ли Россия страной происхождения, так называемого, газа «Новичок». Мало того, специалисты не смогли даже идентифицировать вещество, как «Новичок».

    ТЕМА НЕДЕЛИ: «Дело Скрипалей»

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, так же как и министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон, оказались в довольно щекотливом положении. МИДу Британии пришлось даже признать, что обвинения в причастности России строились «на основе предположений». Аргументы глава британского МИД изложил в своем Twitter.

    Такой, поистине, детский лепет вызвал улыбки даже у самих англичан. В частности, лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что Борис Джонсон преувеличил информацию, которую ему дали, и в категоричной форме рассказал всему миру, что, как он полагает, произошло.

    ТЕМА НЕДЕЛИ: «Дело Скрипалей»

    Не остались в стороне и официальные лица России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Тереза Мэй и Борис Джонсон должны будут извиниться перед Россией за обвинения в адрес Москвы в связи с отравлением в Солсбери.

    «Ведь им как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по ЕС, которым они что-то рассказывали», — заявил Песков.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила жестче.

    «Не удивлюсь, если в ближайшие дни Тереза Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили», — иронизирует Захарова.

    Но самыми жесткими были слова простых британцев в соцсетях. Они требовали от первых лиц Соединенного Королевства представить реальные, убедительные доказательства, или уходить в отставку. Кевин Магуайр призывает к ответу Бориса Джонсона и Терезу Мэй.

    Тони Мэн считает предположения, построенные на лживых утверждениях, не красят премьер-министра, и Терезе Мэй пора уходить.

    А пользователь Man like Mike обвинил Лондон в том, что он безосновательно усилил напряженность с ядерной державой, которой является Россия.

    Казалось бы, сохрани лицо, извинись, признай свою неправоту и налаживай отношения. Но нет, Британия, используя процедурные уловки, запросила содействия со стороны технического секретариата ОЗХО, чтобы подтвердить результаты их национального расследования.

    ТЕМА НЕДЕЛИ: «Дело Скрипалей»

    В ответ Россия представила совместный с Ираном и Китаем проект решения по расследованию инцидента в Солсбери. Его суть заключается в том, чтобы запустить процесс совместного расследования для прояснения вопросов, связанных со всеми обвинениями Великобритании в отношении РФ. 14 стран его поддержали, но набрать квалифицированное большинство, то есть две трети голосов, для того, чтобы резолюция прошла, не удалось. Против российской инициативы высказались британцы и американцы, а затем, следуя их примеру, государства - члены ЕС, НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии.

    В результате Россия потребовала созвать в четверг открытое заседание Совета Безопасности ООН. Предложение было принято, но, как указано в распространенной программе работы Совбеза, семь часов отведено на обсуждение ситуации в Бурунди. И только потом совет рассмотрел тему, связанную с инцидентом в Солсбери.

    Чем все закончится — непонятно. Пока же можно процитировать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова: «это еще долгая история, и этот маразм зашел очень далеко».

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #лавров #джонсон #озхо #мэй #срипаль #заарова
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