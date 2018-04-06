Террористы планируют химатаки в ряде населенных пунктов Сирии — Минобороны РФ

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Москва, 6 апреля. Министерство обороны России заявило, что запрещенная в РФ террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»1 и «Сирийская свободная армия» планируют химатаки в Сирии.

По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, химические атаки планируются в подконтрольных им районах, включая Эль-Баляд города Дераа.

«Главарями группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Сирийская свободная армия», действующих совместно, спланирован подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом», — заявил он.

Соответствующую информацию предоставили боевики группировки «Джейш Ахрар Аль-Ашаир», перешедшие на сторону сирийского правительства, пояснил Евтушенко.

По его словам, участники группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Сирийская свободная армия» планируют снимать последствия якобы применения химических боеприпасов на видео для предания широкой огласке и обвинения властей Сирии в уничтожении мирного населения, а также оправдания собственных действий по срыву перемирия в провинции Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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