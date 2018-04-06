«Искусственный интеллект для ЖКХ»: в Минстрое рассказали, когда «умные счетчики» появятся в большинстве домов РФ

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Москва, 6 апреля. Заместитель министра строительства РФ Андрей Чибис сообщил, когда большинство российских домов будут оснащены новыми «умными» счетчиками.

«Мы видим цель — к 2024 году 95% домовладений в многоквартирных домах будут оснащены приборами «умного учета», — рассказал он в ходе заседания рабочей группы по проекту «Умный город».

По его словам, это позволит рассчитать нагрузку на инфраструктуру. Чибис также напомнил, что в настоящее время «умные» счетчики уже устанавливаются в домах в столице Казахстана. Помимо Казани, о своих планах установить такие приборы сообщают и поставщики ресурсов Москвы.

«Это позволит считать реальный объём потребления, вести планы в зависимости от объёмов потребления, и, конечно, позволит очень гибко загружать инфраструктуру. Подобные технологии уже есть в России и в мире, мы видим перспективы для внедрения подходов с «искусственным интеллектом», — резюмировал он.

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