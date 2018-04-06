«Украина может додуматься до большой крови»: Ищенко прогнозирует крупные провокации против «Северного потока – 2»

В закладки

Киев, 6 апреля. Украинские власти могут пойти на провокации и пролить кровь, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом в пятницу заявил политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, никакой потребности в «Северном потоке-2» не было бы, если бы Украина была надежным бизнес-партнером. В 2004 году и планировалось расширить существующую газотранспортную систему Украины, поскольку это дешевле, чем строить новый газопровод, однако Киев проявил себя не с лучшей стороны.

Тогда Германия решила минимизировать риски путем строительства прямой трубы из России, и теперь украинские политики ездят в Берлин уговаривать немцев отказаться от денег. При этом Украина не приводит никаких аргументов в свою пользу, кроме «нам тоже нужны деньги», считает Ищенко. И теперь, когда до запуска «Северного потока-2» осталось не так много времени, Киев может пойти на провокацию, чтобы сорвать этот проект.

«Поскольку времени осталось мало, а аргументы какие-то нужны, они могут додуматься до большой крови. И я очень опасаюсь, что в ближайшие годы нас ждет серия серьезных провокаций», — заявил эксперт, выступая в эфире радиостанции «Вести FM».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.