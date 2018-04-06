«Боятся согрешить»: украинцы возмущены отсутствием депутатов в Раде в Страстную пятницу

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Киев, 6 апреля. Украинцы возмущены отсутствием большинства депутатов на заседании Верховной рады в Страстную пятницу.

Украинский депутат Борислав Береза опубликовал на своей странице в Facebook видео из зала Верховной рады, где в эту пятницу, 6 апреля, должно состояться заседание политиков.

«Страстная пятница в ВР. 11.30, — подписал он видеозапись. — И нельзя сказать, что у нас сегодня аншлаг и страсти».

И, действительно, зал нижней палаты парламента пустует: на заседание приехали всего несколько десятков депутатов. Такое пренебрежение обязательствами возмутило простых украинцев.

«Боятся согрешить», — прокомментировали они ролик.

«Страсть как хочется отдохнуть», — пошутили про депутатов в Сети.

«Шашлык, видимо, все маринуют», — рассказали они о раней подготовке депутатов к пасхальным праздникам.

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