Жительница Казахстана пыталась продать сына за 20 тысяч долларов в Москве

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Москва, 6 апреля. Жительница Казахстана попыталась продать собственного ребенка за 20 тысяч долларов в Москве. Как сообщает пресс-служба столичного главка СК, следователи возбудили в отношении нее уголовное дело.

Следствие установило, что в прошлом году, находясь в городе Алма-Ата, она разместила в группе одной из соцсетей объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного ребенка.

В апреле 2018 года 33-летняя мать приехала в российскую столицу, чтобы передать младенца покупателям, в роли которых выступили сотрудники полиции. Женщина написала отказ от ребенка и предала его покупателям, после чего участники сделки направились в банк для передачи матери ребенка денег, где она была задержана

Мальчика поместили в дом ребенка из-за отсутствия родственников на территории России. Против горе-матери возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми», сообщает РИАМО.

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