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Москва, 6 апреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе, по всей видимости, перевелись все специалисты по России.

Только так, по словам главы дипломатического ведомства, можно объяснить тот факт, что западные страны хотят, чтобы Россия созналась во всех смертных грехах в связи с обвинениями по «делу Скрипаля».

«Если Запад хочет, чтобы Россия созналась во всех смертных грехах, значит, там окончательно перевелись специалисты по России», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Комментируя информацию о том, что яд «Новичок», которым предположительно отравили Скрипаля, якобы производится в Саратовской области, Лавров подчеркнул, что Великобритания «лихорадочно» ищет хоть какие-нибудь подтверждения своей «необоснованной позиции».

Напомним, ранее стало известно, что Скотленд-Ярд отказался комментировать ситуацию с домашними животными Скрипаля, которых оставили без присмотра в пустом доме после госпитализации хозяев, а затем в спешном порядке кремировали. В МИД РФ ранее отметили, что ситуация с животными вызывает вопросы.

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