Ответим войной: в Крыму напомнили Киеву, чем заканчиваются военно-морские блокады России

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Комментируя инцидент с задержанием в Азовском море российского рыболовецкого судна «Норд» украинскими пограничниками, Георгий Мурадов, зампредседателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, напомнил украинской стороне, чем заканчиваются военно-морские блокады.

«Ни в какую 12-метровую зону территориальных вод корабль «Норд» не входил. Во-вторых, я хочу подчеркнуть, что это спланированная акция, которая встраивается во всю систему действий против России, провокаций, которые усиливаются и, очевидно, будут нарастать. Это связано со Скрипалем и другими делами. Это серьезная антироссийская разработка», — сказал Георгий Мурадов в эфире Первого канала.

Постпред Крыма считает, что Украина превысила все допустимые меры конфронтации и конфликта, а позавчерашнее заявление Госпогранслужбs Украины о том, что она будет задерживать все суда, которые выходят из Крыма, равносильно объявлению военно-морской блокады России.

«Госпогранслужба Украины собирается задерживать суда, которые выходят из наших российских портов. Это значит, что России объявлена военно-морская блокада. Чем завершаются военно-морские блокады, нам из истории хорошо известно. И я бы рекомендовал всем оппонентам хорошо учить историю», — заметил крымский политик.

Георгий Мурадов напомнил, что сражаться с Россией в море, да и не только, Украине фактически нечем.

«Тем не менее Украину и дальше будут использовать в качестве инструмента нагнетания напряженности. На неправовые методы, которые сейчас применены, Россия, безусловно, должна отвечать таким же способом. На силовые методы невозможно ответить правовыми. Если против тебя военная акция, ты обязан отвечать войной», — отметил зампредседателя Совета министров Республики Крым.

Ранее МИД РФ направил Украине ноту протеста в связи с задержанием 25 марта российских моряков и незаконным удержанием их под стражей. По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, российское внешнеполитическое ведомство задействовало все имеющиеся меры, чтобы освободить граждан России. Однако 6 апреля экипаж «Норда» предстанет перед украинским судом. Ему вменяется «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», пишет «Газета.ru».

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