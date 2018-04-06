Песков прокомментировал выдвижение Тулеева в спикеры облсовета Кузбасса

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Москва, 6 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выдвижением бывшего губернатора Амана Тулеева в спикеры народных депутатов Кемеровской области.

«Это прерогатива регионального парламента», — заявил Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, что Аман Тулеев подал в отставку после пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», где погибло 64 человека.

В четверг появилась информация, что ряд депутатов Госдумы из Кемеровской области обратились к врио региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов.

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