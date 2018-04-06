Курдский терроризм в Европе: союзники США пожинают плоды американских дел

В закладки

По сообщениям немецких СМИ, очередное обострение сирийского конфликта, связанное с действиями курдских боевиков на севере ближневосточной страны, уже отразилось на террористической обстановке в Европе. Так, генеральная прокуратура Германии сообщила о возбуждении 400 расследований по делам о терроризме за первые три месяца с начала 2018 года, передает немецкое информационное агентство DPA.

Для сравнения, за весь 2016 год в Германии было возбуждено лишь 200 дел по статье «терроризм».

Родом из Курдистана

Как подчеркивает в своем сообщении издание ZDF, рост числа расследований по делам о терроризме начался еще в прошлом году, до каких-либо активных действий Турции в районах Сирии, населенных курдами. Это значит, что о какой-то «справедливой мести» со стороны последних говорить не приходится.

По словам представителя немецкого правоохранительного ведомства, в 2018 году основное увеличение количества расследований произошло по делам группировки Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной на территории Германии.

Такое увеличение общего количества дел и сдвиг числа расследований с условно «арабского» фактора к несколько подзабытому в Европе курдскому терроризму отражает тот неприятный факт, что большое число курдских террористических группировок снова перешли к практике террора, которая достаточно долго применялась ими с 1980-х годов, после запрета РПК в Турции и политических преследований курдов в Ираке.

О похожей ситуации рапортует недавний доклад британской полиции, в котором также отмечается сдвиг в сторону левого и курдского терроризма. В 2017 году правоохранительные органы Соединенного Королевства провели 412 задержаний по антитеррористическим статьям, что на 58% превышает показатель 2016 года.

«Это самое высокое число с момента начала хранения информации», — говорится в документе Скотланд-Ярда. Для сравнения, в 2016 году во всей Великобритании было произведено лишь 261 задержание лиц, подозреваемых в совершении террористических актов.

В британском докладе также упомянут возврат на террористическую арену группировок, связанных с левыми идеями, в число которых входит упомянутая РПК. Так, если в 2016 году практически все подозреваемые в терроризме были связаны с исламистскими группировками, то в 2017 году ситуация поменялась — несмотря на то, что 86% задержанных по-прежнему были исламистами, 9% уже декларировали свою приверженность «красным идеям».

Сорта террора

Ситуация с поддержкой террористов в их якобы «справедливой борьбе с диктаторскими режимами», которая потом выходит боком для самих спонсоров и защитников терроризма, не нова. Достаточно вспомнить, что карьера бывшего «террориста №1» Усамы бен Ладена началась под кураторством США в Афганистане, где Вашингтон вовсю раскачивал исламский фактор в противовес экспансии СССР на Ближнем Востоке.

В похожей ситуации сегодня оказались и курдские квазинезависимые анклавы в Сирии и Ираке. Сперва они накачивались американскими деньгами и оружием под задачи свержения Саддама Хусейна и Башара Асада, однако вскоре стали жить собственной жизнью, больно возвращая своим «хозяевам» все то, чему их научили. Потому-то взрывы и обстрелы улиц Дамаска и Багдада все чаще перемежаются курдскими атаками на мирных жителей Берлина и Лондона.

Неуклюжая попытка замаскировать широко известную своей террористической активностью Рабочую партию Курдистана под вывесками «Отрядов народной самообороны» (YPG) или «Сирийских демократических сил» (SDF) — это лишь дымовая завеса Пентагона и ЦРУ, которые до сих пор являются основными «держателями акций» курдского проекта «независимой Рожавы» на северо-востоке Сирии.

Такое сокрытие истинного положение вещей не вызывает никаких сомнений даже в США. Например, The New York Times прямо спрашивает в заголовке своей редакционной статьи: «Курды: союзники США или террористы?» Как видно из текста, термины «союзники США» и «террористы» вполне буднично сочетаются не только в структуре РПК, но и в призванных ее заменить YPG и SDF. В статье указывается, что многие нынешние лидеры этих «вывесок» гордятся своими связями с РПК в прошлом и, более того, подчеркивают свое благожелательное отношение к ней и сегодня.

Кроме того, автор публикации приводит откровенное высказывание курдского политического аналитика Невафа Хелиля, ныне проживающего в Германии, а в прошлом — пресс-секретаря одной из курдских партий, связанных с YPG. На вопрос о том, связана ли YPG c запрещенной в Германии и США Рабочей партией Курдистана, Хелиль ответил: «Они отнюдь не являются какими-то отдельными организациями: вы не можете их разделить в любой сфере — будь то политической, экономической или же военной».

Конечно, такого рода признание прозвучало в связи с описанием общей курдской солидарности в момент турецкой операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, однако оно наглядно показывает внутренние курдские взаимосвязи, скрытые за парадным фасадом.

Курс на столкновение

Попытки США спрятать «первородные грехи» своих союзников с течением времени выглядят все более неуклюжими. Достаточно сказать, что неоднократные заявления Вашингтона о том, что YPG давно порвала с РПК, были наглядно опровергнуты бойцами самих «Отрядов народной самообороны», которые на руинах захваченной Ракки первым делом развернули на одном из центральных зданий громадный портрет Абдуллы Оджалана, легендарного лидера РПК, сегодня содержащегося в турецкой тюрьме.

Столь же смешно выглядели и американские попытки заявить на фоне турецкой операции в Африне, что YPG, поддерживаемая США, никак не связана с тем ее клоном, который базируется в Африне. В то время как в учредительных документах образованного при участии YPG «Сирийского Курдистана» (Рожавы) прямо упомянуты три «провинции»: Аль-Джазира, Евфрат и Африн — то есть ячеек связь налицо.

Еще одна «террористическая бомба» заложена Америкой под проект так называемых «Сирийских демократических сил», которые, помимо курдских боевиков, должны были включать арабские и ассирийские боевые отряды. Такая схема, по замыслу американцев, обеспечивала бы легитимацию «присоединения» к курдскому анклаву внутри Сирии любых произвольных территорий.

Однако искусственный конструкт не выдержал испытаний реальностью: при всем желании курдов использовать арабов и ассирийцев из SDF в качестве «пушечного мяса» в борьбе с «Исламским государством»1 (террористической организацией, запрещенной в РФ), YPG крайне неохотно допускала и допускает другие этнические группы к политическому руководству не только «Сирийским Курдистаном», но даже отдельными районами, где эти группы находятся в большинстве.

Еще менее вероятно добровольное участие отрядов SDF в намечающейся конфронтации Рожавы с Турцией, в ходе которой турецкие войска, скорее всего, смогут взять под контроль большую часть этого террористического анклава, созданного на деньги и при помощи оружия из США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.