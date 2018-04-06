Путин рассказал, что делает россиян особенными

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Москва, 6 апреля. Президент РФ Владимир Путин на вручении премий молодым деятелям культуры в Кремле согласился, что существуют некие коды, которые делают людей особенными.

С таким утверждением выступила, получая награду за вклад в развитие российского анимационного искусства, режиссер и художник анимационного кино Дина Вельковская.

«Мы выросли, столько поколений людей выросло на этом кино (анимационном – прим. ФАН), и мы разговариваем все фразами из анимационного кино. Это какие-то коды, которые делают нас особенными, и если бы не эта поддержка (государства – прим. ФАН), то ничего бы этого не сохранилось», — сказала она.

Завершая церемонию награждения, Путин вспомнил слова Вельковской. Он отметил, что культурный код россиян складывается из поколения в поколение, и каждый вносит в него свою частичку.

«Первая наша лауреат замечательные слова сказала о нашем коде, который делает нас особенными. Вот этот код, он складывается из поколения в поколение, и каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным», — заключил Путин.

Напомним, премия президента в области литературы и искусства была учреждена в 2013 году. Ранее, вручая премии молодым деятелям искусства, президент РФ Владимир Путин отметил, что творческих людей в России объединяет верность родной культуре, «великая гуманитарная миссия», а также стремление сберечь страну и ее народ.

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