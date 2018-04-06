Нигер отказался приглашать итальянский военный контингент

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Ниамей, 6 апреля. Власти Нигера отказались от идеи разместить в стране итальянскую военную миссию, после того, как ее одобрила нижняя палата итальянского парламента.

Об этом сообщает Corriere della Sera. Ранее военных из Италии хотели отправить в Нигер для борьбы с нелегальной миграцией и угрозой терроризма. Военный контингент должен был состоять из 470 военнослужащих, в задачи которых входили патрулирование границы с Ливией и обучение ВС.

Как пишет СМИ, в Италию вернуться 40 военных специалистов, которые готовили американскую базу в Нигере для приезда контингента. Напомним, Италия и Нигер подписали соглашение о сотрудничестве в сентябре 2017 года. Ранее «Газета.ru» также сообщала, что летом 2017 года Россия и Нигер договорились о военном сотрудничестве.

Как передавал телеканал «360», ранее президенту США Дональду Трампу доложили об инциденте с американскими военнослужащими в Нигере. Патруль США и Нигера попал под обстрел в южных районах страны. По данным Пентагона, погибли не менее восьми солдат.

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