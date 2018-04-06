Путин пообещал посетить музей-заповедник «Дивногорье»

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Москва, 6 апреля. Президент России Владимир Путин пообещал приехать в музей-заповедник «Дивногорье», расположенный в Воронежской области.

Путин наградил премией в области литературы и искусства для детей и юношества заместителя директора «Дивногорья» Софью Кондратьеву. Президент поинтересовался у нее, не страшно ли посещать пещеры.

Она рассказала в ответ о том, что в воронежском заповеднике около 50 пещерных комплексов.

«Хотим расширения наших экскурсионных маршрутов, в том числе, и за счет музеефикации недоступных в настоящее время меловых пещерных храмов», — констатировала Кондратьева и пригласила российского лидера посетить «Дивногорье».

«Приеду», — пообещал президент.

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