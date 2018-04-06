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«Киев ждал высадки нашего спецназа в Бердянске»: в России объяснили смысл провокации с «Нордом»
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    «Киев ждал высадки нашего спецназа в Бердянске»: в России объяснили смысл провокации с «Нордом»

    14:49  6 Апреля 2018
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    «Киев ждал высадки нашего спецназа в Бердянске»: в России объяснили смысл провокации с «Нордом»

    Москва, 6 апреля. Российский журналист, вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев  высказал мнение, что арест российского судна «Норд» украинскими пограничниками в Азовском море является провокацией. Такое заявление было сделано в эфире программы «Формула смысла» на радиостанции «ВестиFM».

    По словам Михаила Леонтьева, ситуация, связанная с арестом российского судна «Норд», имеет прямое отношение к так называемому делу Скрипаля. Российский журналист подчеркнул, что данная ситуация имеет прямое отношение к провокациям, которые направлены на создание образа не просто врага, а «прямой, явной и непрерывной угрозы».

    Журналист считает, что арест «Норда» — провокация. По мнению Леонтьева, Киев рассчитывал, что «брутальная российская власть» решит во внутриполитических демагогических целях в очередной раз показать населению, какая она крутая».

    «Да, они ждали высадки нашего спецназа в Бердянске», — добавил политолог Дмитрий Куликов.

    Также Михаил Леонтьев отметил, что суть дела Скрипаля и «всей истории», которая сделана на отсутствии доказательств, заключается в том, чтобы показать: «все зло исходит «оттуда».

    «Киев ждал высадки нашего спецназа в Бердянске»: в России объяснили смысл провокации с «Нордом»

    Ранее сообщалось, что члены экипажа задержанного на Украине судна «Норд» заявили, что не покинут борт без капитана, которому херсонский суд должен избрать меру пресечения в пятницу.

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #норд
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