«Киев ждал высадки нашего спецназа в Бердянске»: в России объяснили смысл провокации с «Нордом»

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Москва, 6 апреля. Российский журналист, вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев высказал мнение, что арест российского судна «Норд» украинскими пограничниками в Азовском море является провокацией. Такое заявление было сделано в эфире программы «Формула смысла» на радиостанции «ВестиFM».

По словам Михаила Леонтьева, ситуация, связанная с арестом российского судна «Норд», имеет прямое отношение к так называемому делу Скрипаля. Российский журналист подчеркнул, что данная ситуация имеет прямое отношение к провокациям, которые направлены на создание образа не просто врага, а «прямой, явной и непрерывной угрозы».

Журналист считает, что арест «Норда» — провокация. По мнению Леонтьева, Киев рассчитывал, что «брутальная российская власть» решит во внутриполитических демагогических целях в очередной раз показать населению, какая она крутая».

«Да, они ждали высадки нашего спецназа в Бердянске», — добавил политолог Дмитрий Куликов.

Также Михаил Леонтьев отметил, что суть дела Скрипаля и «всей истории», которая сделана на отсутствии доказательств, заключается в том, чтобы показать: «все зло исходит «оттуда».

Ранее сообщалось, что члены экипажа задержанного на Украине судна «Норд» заявили, что не покинут борт без капитана, которому херсонский суд должен избрать меру пресечения в пятницу.

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