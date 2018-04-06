«Собака спасает тебя, хватайся!»: пес вытащил тонущего ребенка из бурной реки в США

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Кэмп Верде (США), 6 апреля. Храбрый пес Йети спас шестилетнего Фэллона Ленокса, вытащив его из реки Вет Бивер Крик в Аризоне. Инцидент произошел в субботу, когда семья Фэллона устроила пикник на берегу реки.

По словам отца мальчика Томаса Ленокса, его сын, купаясь на мелководье, случайно зашел на глубину, и его понесло течением в сторону водопада. Все взрослые побежали за ним, однако не смогли угнаться за быстрым течением, в отличие от собаки. Йети догнал Фэллона, прыгнул в воду и перекрыл собой поток, «поймав» таким образом мальчика, после чего принялся толкать его к берегу.

«Я кричал Фэллону: «Собака спасает тебя, хватайся за нее!». Пес буквально вытолкнул его к тому, кто находился ближе всех. Он лучший друг Фэллона», — вспоминает Томас Ленокс.

Отметим, что Леноксы взяли себе годовалого питбуля Йети, которого раньше звали Абель, всего три недели назад. Свое прозвище пес получил за белый окрас и снегопад, который шел в день, когда его приняли в семью. Сначала Леноксы сомневались, стоит ли брать собаку этой породы, поскольку это довольно крупные животные, однако в итоге решили взять питомца, пишет издание Camp Verde Bugle.

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