Берлин вписал отравление Скрипалей в «модель поведения России последних лет»

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Москва, 6 апреля. Предположительная причастность Москвы к так называемому «делу Скрипаля» «вписывается в модель российского поведения последних лет». Об этом заявил заместитель представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

По его словам, Берлин находит доводы и утверждения Лондона по ситуации с расследованием предполагаемого отравления экс-сотрудника ГРУ на территории Великобритании «правдоподобными», сообщает Reuters.

В то же время Деммер не стал отвечать на вопрос, есть ли у ФРГ разведданные о веществе «Новичок», которым предположительно отравили Скрипаля и его дочь.

Напомним, ранее стало известно, что британские военные эксперты не смогли найти подтверждений версии, озвученной главой правительства Соединенного королевства, о том, что «Новичок» производился или производится в России. Эксперты так и не смогли установить источник происхождения яда.

Вскоре аккаунт МИД Великобритании в Twitter удалил свое сообщение, где заявлялось, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены «нервно-паралитическим веществом «Новичок» российского происхождения».

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