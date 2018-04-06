Принятые Госдумой после введения санкций решения дали положительные результаты — Володин

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Москва, 6 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятые парламентом решения после введения антироссийских санкций, дали положительные результаты.

«Решение, принятое вместе с правительством в Государственной Думе и затем поддержанной президентом, речь идет о формировании национальной платежной системы, ну и, конечно, поддержке нашего отечественного производителя, сельского хозяйства», — сказал Володин.

По его словам, эти решения были приняты достаточно эффективно и показали положительный результат. Российская экономика вышла из стагнации, сегодня можно говорить о ее развитии, считает Володин.

Одним из самых важных событий стало встраивание в экономическую систему России республики Крым и Севастополя.

За короткое время российскому правительству удалось сделать все, чтобы законы, права и гарантии заработали на территории полуострова.

России было брошено множество вызовов, санкции тормозили развитие экономики России, поэтому Госдуме, президенту и правительству пришлось работать на конечный результат, находясь в непростых обстоятельствах.

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