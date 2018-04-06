Глава Минкомсвязи сделал заявление о блокировке Telegram

В закладки

Казань, 6 апреля. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров прокомментировал возможную блокировку мессенджера Telegram, призвав дождаться решения суда. Оно, по его словам, станет основой для всех дальнейших действий.

«Комментариев нет, кроме того, что мы будем ждать решения. Собственно это то, что я комментировал вчера, что такого рода вопросы могут решаться через суд», — сказал Никифоров журналистам.

По его словам, тут вопрос заключается в соблюдении российского законодательства, представляющего не только законы, и приказы, и в том числе решения судов.

«В данном случае предусмотрена такая процедура, что нужно решение суда. Давайте дождёмся просто этого решения суда и будем все вместе с вами исполнять российское законодательство», — заключил он.

Ранее возможную блокировку мессенджера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле пользуются Telegram, в том числе и для общения с журналистами.

«Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и, если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», — отметил Песков.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.