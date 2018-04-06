Толстой оценил вероятность встречи депутатов Госдумы с коллегами из США

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Москва, 6 апреля. Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой сообщил, что депутаты Госдумы РФ пока не планируют отдельные встречи с американскими парламентариями.

«Ближайшая возможность где-то встретить американских парламентариев будет в Берлине в начале июля — на парламентской ассамблее ОБСЕ», — сообщил он.

По словам Толстого, для проведения подобных встреч нужно обоюдное желание двух сторон. Он также добавил, что у стран «достаточно широкий круг проблем, который могли бы мы обсуждать».

Толстой подчеркнул, что российская сторона организует площадки для международного обмена мнениями и лучшими законодательными практиками и всегда готова к диалогу.

Напомним, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную у России дипломатическую собственность.

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