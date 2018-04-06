Толстой оценил вероятность встречи депутатов Госдумы с коллегами из США
Москва, 6 апреля. Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой сообщил, что депутаты Госдумы РФ пока не планируют отдельные встречи с американскими парламентариями.
«Ближайшая возможность где-то встретить американских парламентариев будет в Берлине в начале июля — на парламентской ассамблее ОБСЕ», — сообщил он.
По словам Толстого, для проведения подобных встреч нужно обоюдное желание двух сторон. Он также добавил, что у стран «достаточно широкий круг проблем, который могли бы мы обсуждать».
Толстой подчеркнул, что российская сторона организует площадки для международного обмена мнениями и лучшими законодательными практиками и всегда готова к диалогу.
Напомним, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную у России дипломатическую собственность.