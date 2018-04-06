Я тебя достану: как правильно бороться с анонимными обидчиками в Интернете

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5 апреля Госдума приняла в первом чтении закон о блокировке в Интернете информации, порочащей честь и достоинство гражданина или юридического лица. Помимо самой информации должен быть заблокирован доступ в Интернет тому, кто эту информацию разместил. Федеральное агентство новостей решило разобраться, реально ли найти обидчика в случаях, когда тот действовал в режиме полной анонимности.

«Если кем-то неустановленным в социальных сетях размещаются сведения, порочащие чьи-либо честь и достоинство, с претензиями в правоохранительные органы должен обратиться человек, права которого нарушены, — рассказал Федеральному агентству новостей заместитель директора российского Национального центра поддержки и разработки (НЦПР) Роман Евдокимов. — То есть тот, на кого клевещут, если это дело частного обвинения (клевета или дело о защите чести и достоинства в рамках гражданского судопроизводства)».

Если же дело выходит за рамки клеветы и относится к делам публичного обвинения, например, размещаются призывы к терроризму, дело может быть возбуждено и по инициативе правоохранительных органов, отметил эксперт.

«В этом случае правоохранители запрашивают, кому принадлежит данный аккаунт, а также технические сведения о сессиях, IP адресах и так далее, — отметил Евдокимов. — К сожалению, поиск преступника в любом случае сильно осложняют средства анонимизации. Например, кто-то регистрирует аккаунт через Tor-браузер и заходит тоже только через него, и зовут его якобы Иван Иванов. Таким образом, установить лицо, которое осуществило эти действия, — сложно. В Европе есть некие правила, которые обязывают локальные офисы, допустим, Facebook, реагировать на размещение разжигающих скандалы постов. Но они ограничиваются исключительно удалением самих записей. Мало кто занимается розыском авторов».

В случаях, когда инициатива выявить преступника исходит от самих правоохранительных органов, — решить вопрос проще, чем в ситуации, когда от оскорблений в Сети пострадало частное лицо, отметил эксперт.

«Если оскорбили частное лицо, и никаких особых последствий для него это не несет, все сложнее, — объяснил Роман Евдокимов. — Можно предъявить иск к неустановленному лицу, если это гражданское производство. Хорошо, если в «уравнении» будет присутствовать оператор, существующий в правовом поле страны, где находится человек. Это облегчит задачу. Например, у сети «ВКонтакте» есть штатные юристы, которые разбирают подобные жалобы и по запросам компетентных органов выдают сведения, принадлежит или не принадлежит некий аккаунт определенному человеку, и т.д. А Telegram, например, на то и Telegram, чтобы этим не заниматься. Тем не менее, если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина оказались после их распространения доступными в Интернете, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации. Он также может потребовать опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение этой информации до пользователей Интернета. То есть, удаления данных можно требовать даже в случае, когда лицо-распространитель не установлено. В этом случае гражданин, в отношении которого совершено преступление, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространяемых сведений не соответствующими действительности».

По словам Романа Евдокимова, в Российской Федерации поисками нарушителей закона в Интернете занимаются органы следствия. Но сложность доступа к авторам кляуз, например, в том, что часть «площадок» с данными могут не хранить их. Есть даже специальные анонимные так называемые имиджборды (imageboard), которые декларируют: «Мы не храним, не сотрудничаем и не сообщаем».

«Пришел ты, подал запрос на неустановленное лицо, расположенное, судя по IP, в Сьерра-Леоне, — продолжил эксперт. — Провайдер скажет: «Очень жаль». Сейчас есть средства, обеспечивающие достаточную степень если не анонимности, то хотя бы недоступности. Можно дойти до конечного устройства, но оно будет выглядеть как data-центр, находящийся, например, где-нибудь в Канаде. Его попробуют вычислить, но я сомневаюсь, что из этого что-то получится. Проверку проведут, запросят, до какого-то узла докопаются, но дальше это будет слишком дорогостоящим процессом. Пока инструментов решения этой проблемы нет. Если почитать истории, как арестовывали хакеров и крупных киберпреступников, там проводился серьезный анализ, сопоставлялись биллинги телефонов с точками входов, и т.д. Все это анализировалось, велись наблюдения, и все эти меры в комплексе, вся совокупность данных позволяла с той или иной степенью достоверности сказать, что, наверное, этот человек и есть тот самый преступник. Потом его арестовывали, ну, а дальше понятно. Все эти хакеры, когда они далеко от компьютера, очень сговорчивы».

В сухом остатке получается, что затраты и средства, необходимые для реального выявления лица, которое предприняло хотя бы минимальный объем мер для сокрытия своей личности (Tor-браузер, VPN, доступ с публичной точки и т.д.), явно непропорциональны, когда это лицо не подозревается в совершении чего-то экстраординарного, типа вербовки наемников или помощи террористам, отметил эксперт. В серьезных случаях спецслужбы предпринимают комплекс дорогостоящих мер, которые в совокупности позволяют сузить круг подозреваемых, но, когда речь заходит о оскорблении в стиле «я твою маму любил», то затраты на поиски и возможный ущерб могут оказаться несопоставимыми. Но вот удаления самих лживых и провокационных сообщений обычному гражданину добиться вполне реально, если действовать грамотно и идти до конца, подчеркнул Роман Евдокимов.

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