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Я тебя достану: как правильно бороться с анонимными обидчиками в Интернете
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    Я тебя достану: как правильно бороться с анонимными обидчиками в Интернете

    14:50  6 Апреля 2018
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    Я тебя достану: как правильно бороться с анонимными обидчиками в Интернете

    5 апреля Госдума приняла в первом чтении закон о блокировке в Интернете информации, порочащей честь и достоинство гражданина или юридического лица. Помимо самой информации должен быть заблокирован доступ в Интернет тому, кто эту информацию разместил. Федеральное агентство новостей решило разобраться, реально ли найти обидчика в случаях, когда тот действовал в режиме полной анонимности.

    «Если кем-то неустановленным в социальных сетях размещаются сведения, порочащие чьи-либо честь и достоинство, с претензиями в правоохранительные органы должен обратиться человек, права которого нарушены, — рассказал Федеральному агентству новостей заместитель директора российского Национального центра поддержки и разработки (НЦПР) Роман Евдокимов. — То есть тот, на кого клевещут, если это дело частного обвинения (клевета или дело о защите чести и достоинства в рамках гражданского судопроизводства)».

    Если же дело выходит за рамки клеветы и относится к делам публичного обвинения, например, размещаются призывы к терроризму, дело может быть возбуждено и по инициативе правоохранительных органов, отметил эксперт.

    «В этом случае правоохранители запрашивают, кому принадлежит данный аккаунт, а также технические сведения о сессиях, IP адресах и так далее, — отметил Евдокимов. — К сожалению, поиск преступника в любом случае сильно осложняют средства анонимизации. Например, кто-то регистрирует аккаунт через Tor-браузер и заходит тоже только через него, и зовут его якобы Иван Иванов. Таким образом, установить лицо, которое осуществило эти действия, — сложно. В Европе есть некие правила, которые обязывают локальные офисы, допустим, Facebook, реагировать на размещение разжигающих скандалы постов. Но они ограничиваются исключительно удалением самих записей. Мало кто занимается розыском авторов».

    Как правильно бороться с анонимными обидчиками в Интернете — советы эксперта

    В случаях, когда инициатива выявить преступника исходит от самих правоохранительных органов, — решить вопрос проще, чем в ситуации, когда от оскорблений в Сети пострадало частное лицо, отметил эксперт.

    «Если оскорбили частное лицо, и никаких особых последствий для него это не несет, все сложнее, — объяснил Роман Евдокимов. — Можно предъявить иск к неустановленному лицу, если это гражданское производство. Хорошо, если в «уравнении» будет присутствовать оператор, существующий в правовом поле страны, где находится человек. Это облегчит задачу. Например, у сети «ВКонтакте» есть штатные юристы, которые разбирают подобные жалобы и по запросам компетентных органов выдают сведения, принадлежит или не принадлежит некий аккаунт определенному человеку, и т.д. А Telegram, например, на то и Telegram, чтобы этим не заниматься. Тем не менее, если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина оказались после их распространения доступными в Интернете, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации. Он также может потребовать опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение этой информации до пользователей Интернета. То есть, удаления данных можно требовать даже в случае, когда лицо-распространитель не установлено. В этом случае гражданин, в отношении которого совершено преступление, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространяемых сведений не соответствующими действительности».

    По словам Романа Евдокимова, в Российской Федерации поисками нарушителей закона в Интернете занимаются органы следствия. Но сложность доступа к авторам кляуз, например, в том, что часть «площадок» с данными могут не хранить их. Есть даже специальные анонимные так называемые имиджборды (imageboard), которые декларируют: «Мы не храним, не сотрудничаем и не сообщаем».

    «Пришел ты, подал запрос на неустановленное лицо, расположенное, судя по IP, в Сьерра-Леоне, — продолжил эксперт. — Провайдер скажет: «Очень жаль». Сейчас есть средства, обеспечивающие достаточную степень если не анонимности, то хотя бы недоступности. Можно дойти до конечного устройства, но оно будет выглядеть как data-центр, находящийся, например, где-нибудь в Канаде. Его попробуют вычислить, но я сомневаюсь, что из этого что-то получится. Проверку проведут, запросят, до какого-то узла докопаются, но дальше это будет слишком дорогостоящим процессом. Пока инструментов решения этой проблемы нет. Если почитать истории, как арестовывали хакеров и крупных киберпреступников, там проводился серьезный анализ, сопоставлялись биллинги телефонов с точками входов, и т.д. Все это анализировалось, велись наблюдения, и все эти меры в комплексе, вся совокупность данных позволяла с той или иной степенью достоверности сказать, что, наверное, этот человек и есть тот самый преступник. Потом его арестовывали, ну, а дальше понятно. Все эти хакеры, когда они далеко от компьютера, очень сговорчивы».

    Как правильно бороться с анонимными обидчиками в Интернете — советы эксперта

    В сухом остатке получается, что затраты и средства, необходимые для реального выявления лица, которое предприняло хотя бы минимальный объем мер для сокрытия своей личности (Tor-браузер, VPN, доступ с публичной точки и т.д.), явно непропорциональны, когда это лицо не подозревается в совершении чего-то экстраординарного, типа вербовки наемников или помощи террористам, отметил эксперт. В серьезных случаях спецслужбы предпринимают комплекс дорогостоящих мер, которые в совокупности позволяют сузить круг подозреваемых, но, когда речь заходит о оскорблении в стиле «я твою маму любил», то затраты на поиски и возможный ущерб могут оказаться несопоставимыми. Но вот удаления самих лживых и провокационных сообщений обычному гражданину добиться вполне реально, если действовать грамотно и идти до конца, подчеркнул Роман Евдокимов.

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    Автор: Василий Андреев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #интернет #клевета #евдокимов
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