Двоюродная сестра Юлии Скрипаль уверена, что не сможет получить британскую визу

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Москва, 6 апреля. Двоюродная сестра Юлии Скрипаль, отравленной в Солсбери, Виктория считает, что не сможет получить британскую визу, чтобы навестить родственницу.

В эфире телеканала «Скай ньюс» она сообщила, что при подаче документов на получение визы сотрудники посольства Великобритании в Москве сказали ей, что решение о том, пускать ее в страну или нет, должны принять британские власти.

Виктория отметила, что, как ей показалось, для Лондона ее приезд нежелателен. Она подчеркнула, что в отказе по поводу визы она «почти уверена».

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон выдвинул в адрес Москвы голословные обвинения, заявив, что РФ якобы причастна к инциденту. Россия неоднократно подчеркивала, что данные заявления являются провокацией. Британские эксперты найти доказательства обвинений Лондона также не смогли.

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