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Двоюродная сестра Юлии Скрипаль уверена, что не сможет получить британскую визу
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    Двоюродная сестра Юлии Скрипаль уверена, что не сможет получить британскую визу

    14:06  6 Апреля 2018
    669

    Двоюродная сестра Юлии Скрипаль уверена, что не сможет получить британскую визу

    Москва, 6 апреля. Двоюродная сестра Юлии Скрипаль, отравленной в Солсбери, Виктория считает, что не сможет получить британскую визу, чтобы навестить родственницу.

    В эфире телеканала «Скай ньюс» она сообщила, что при подаче документов на получение визы сотрудники посольства Великобритании в Москве сказали ей, что решение о том, пускать ее в страну или нет, должны принять британские власти.

    Виктория отметила, что, как ей показалось, для Лондона ее приезд нежелателен. Она подчеркнула, что в отказе по поводу визы она «почти уверена».

    Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

    Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон выдвинул в адрес Москвы голословные обвинения, заявив, что РФ якобы причастна к инциденту. Россия неоднократно подчеркивала, что данные заявления являются провокацией. Британские эксперты найти доказательства обвинений Лондона также не смогли.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #великобритания #скрипаль
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